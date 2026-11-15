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Thủ tướng: ASEAN cần chủ động định hình môi trường chiến lược khu vực

Chủ Nhật, 20:22, 15/11/2026
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VOV.VN - Chiều 15/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự Phiên họp hẹp của Lãnh đạo các nước ASEAN do Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. chủ trì.

Trọng tâm của phiên họp nhằm thảo luận về tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng và về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Các nhà Lãnh đạo ASEAN đánh giá, xung đột ở Trung Đông tiếp tục tác động đến nguồn cung và giá cả năng lượng, lương thực, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân; đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung, đẩy mạnh kết nối năng lượng khu vực, trong đó có việc sớm đưa Hiệp định khung ASEAN về An ninh dầu mỏ vào vận hành và thúc đẩy triển khai Lưới điện ASEAN, nhằm bảo đảm nguồn năng lượng ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

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Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng chụp ảnh lưu niệm.

Các nhà Lãnh đạo cũng đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), kiên trì giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời khẳng định lập trường và quyết tâm chung trong thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tích cực nỗ lực thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Các nhà Lãnh đạo cũng khẳng định tiếp tục hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp hòa bình, bền vững do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, trên cơ sở Đồng thuận 5 điểm; hoan nghênh những tiến triển trong công tác hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực của ASEAN.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển, ASEAN cần chủ động hơn nữa, tiên phong định hình môi trường chiến lược khu vực. Thủ tướng đề nghị ASEAN cần hết sức chủ động xây dựng lòng tin và quản lý các khác biệt thông qua đối thoại.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị: “ASEAN cần duy trì đoàn kết, giữ vững lập trường chung và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Chúng ta cần tiếp tục hướng tới việc sớm đạt được một Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nói chung một tiếng nói và bày tỏ quan điểm chung trong các cuộc đàm phán vì lợi ích của toàn khu vực”.

Về Myanmar, Thủ tướng đề nghị ASEAN tiếp tục duy trì và mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Myanmar, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh cách tiếp cận để can dự hiệu quả, thực chất hơn với Myanmar. Nhấn mạnh việc cùng giải quyết các thách thức chung, Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta cần chủ động ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng, đồng thời giải quyết các thách thức chung. Việt Nam ủng hộ ASEAN củng cố các cơ chế sẵn có nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp đe dọa hòa bình, an ninh khu vực. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước ASEAN đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, như lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng, mua bán người…; đồng thời thúc đẩy quản trị trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm”.

Thủ tướng cũng đề nghị cần chủ động dẫn dắt hợp tác với các đối tác, chuyển từ tư duy giữ vai trò trung tâm sang kiến tạo vai trò trung tâm; đề nghị ASEAN xây dựng bản đồ chiến lược hợp tác với các đối tác, tập trung vào thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, những lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; đồng thời duy trì quan hệ cân bằng, khuyến khích các nước lớn hành xử có trách nhiệm, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực.

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Timor Leste đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2029

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chiều 15/11 tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro thông báo, các nước thành viên đã nhất trí Timor-Leste sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029. Đây là lần đầu tiên Timor Leste đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.

Lại Hoa-Phạm Hà/VOV
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