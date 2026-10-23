Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam, tạo xung lực nâng tầm quan hệ song phương

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ 2 của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau 16 năm và là một dấu mốc đặc biệt diễn ra sau khi hai bên ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, Hà Hoàng Hải đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài TNVN theo dõi khu vực Đông Âu về nội dung này.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

PV: Thưa Đại sứ, đây là lần thứ hai ông Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng sau 16 năm (kể từ năm 2010), đặc biệt diễn ra ngay sau khi hai nước ra Tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ song phương vào năm 2025. Xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa chiến lược từ chuyến thăm này và đây có phải là triển vọng để hai quốc gia cụ thể hóa lộ trình nâng cấp quan hệ trong tương lai như mục tiêu hai bên kỳ vọng?

Đại sứ Hà Hoàng Hải: Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đánh dấu sự tiếp nối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn mở ra những cơ hội và triển vọng mới để đưa quan hệ Việt Nam - Ba Lan phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, việc Thủ tướng Donald Tusk trở lại thăm Việt Nam sau 16 năm, tiếp nối thành công của chuyến thăm chính thức Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 1/2025, cho thấy sự coi trọng và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố quan hệ song phương. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa những định hướng hợp tác mà hai bên đã thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Ba Lan tháng 1/2025, trong đó xác định mục tiêu hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới trong tương lai.

Tôi cho rằng ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm còn thể hiện ở bối cảnh hai nước đang có những điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác, phát huy các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong khi đó, Ba Lan ngày càng khẳng định vai trò là một trong những nền kinh tế quan trọng của EU, đồng thời tích cực đa dạng hóa đối tác và tăng cường hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc Ba Lan chính thức gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tháng 7/2026 càng tạo thêm những điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường phối hợp, kết nối hợp tác giữa Ba Lan với ASEAN và Việt Nam với EU.

Về triển vọng nâng cấp quan hệ, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm xung lực quan trọng để hai bên từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. Điều quan trọng là tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường đối thoại và phối hợp trong các vấn đề quốc tế, đồng thời chuyển hóa các cam kết cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống vững chắc, sự tin cậy chính trị và những tiềm năng hợp tác còn rất lớn, tôi tin tưởng rằng Việt Nam và Ba Lan có đầy đủ cơ sở và điều kiện thuận lợi để hướng tới một khuôn khổ quan hệ hợp tác ở tầm mức cao hơn trong tương lai gần, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

PV: Thưa Đại sứ, Ba Lan là một trong những nước sớm có thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Xin Đại sứ hãy nêu một số điểm nhấn nổi bật trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong những năm qua và những lĩnh vực hợp tác cụ thể nào được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá?

Đại sứ Hà Hoàng Hải: Việt Nam và Ba Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua hơn 75 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 2 năm 1950. Trong suốt chặng đường đó, Ba Lan luôn là người bạn truyền thống thân thiết, đã dành cho Việt Nam nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Một trong những điểm sáng nổi bật là hợp tác giáo dục và đào tạo. Ba Lan đã giúp đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ, sinh viên, nhà khoa học và công nhân kỹ thuật, trong đó nhiều người đã trở thành những chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, đặc biệt là sự đóng góp của các chuyên gia Ba Lan trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa Việt Nam, tiêu biểu như cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski với các di sản Hội An và Mỹ Sơn, đã trở thành những biểu tượng tốt đẹp của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Ba Lan tiếp tục phát triển tích cực cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Ba Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 1/2025 đã tạo dấu mốc quan trọng, mở ra những định hướng hợp tác mới. Về kinh tế, thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á, trong khi Ba Lan là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng một số lĩnh vực sẽ tạo ra những bước đột phá mới.

Trước hết là kinh tế, thương mại và đầu tư: Hai nước có thể tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa. Đặc biệt, cần thúc đẩy chuyển dịch từ hợp tác thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao. Việc Ba Lan hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cuối năm 2025 cũng là một tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng tăng cường hợp tác đầu tư hai chiều.

Thứ hai là khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, những lĩnh vực vừa có nền tảng hợp tác truyền thống vừa có nhiều cơ hội phát triển mới. Ba Lan có thế mạnh trong công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, kỹ thuật và năng lượng xanh. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên đầu tư phát triển. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai nước.

Thứ ba là du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Số lượng khách du lịch Ba Lan đến Việt Nam tăng trưởng rất tích cực trong những năm gần đây. Chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam dành cho công dân Ba Lan, cùng với kế hoạch mở lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội của Hãng hàng không LOT từ năm 2027, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của lãnh đạo hai nước, cùng những thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác to lớn, Việt Nam và Ba Lan sẽ có nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng, thực chất hơn, mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

PV: Hiện nay, cộng đồng Việt Nam tại Ba lan được chính quyền sở tại đánh giá rất cao về sự thành công và những đóng góp tích cực cho nước sở tại. Thưa Đại sứ, chúng ta kỳ vọng gì vào một chính sách mang tính đột phá từ chính phủ hai nước để tận dụng nguồn lực kiều bào không chỉ cầu nối văn hóa, hợp tác thương mại thông thường mà có thể dẫn dắt dòng vốn đầu tư và kết nối các tập đoàn công nghệ cao của Ba Lan về Việt Nam?

Đại sứ Hà Hoàng Hải: Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 30.000 người, là một trong những cộng đồng người Việt có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời tại châu Âu. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi cộng đồng người Việt tại Ba Lan ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, có nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh, lao động, học tập và nghiên cứu, đồng thời được chính quyền và người dân Ba Lan đánh giá cao về tinh thần cần cù, đoàn kết và những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở tại.

Đối với chúng tôi, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan không chỉ là cầu nối quan trọng về văn hóa, thương mại và giao lưu nhân dân, mà còn là một nguồn lực rất có tiềm năng để thúc đẩy hợp tác đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Đặc biệt, nhiều doanh nhân, trí thức, chuyên gia và thế hệ người Việt trẻ trưởng thành tại Ba Lan có lợi thế về ngôn ngữ, kiến thức chuyên môn, am hiểu môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật và văn hóa của cả hai nước. Đây chính là những điều kiện rất thuận lợi để cộng đồng tham gia sâu hơn vào quá trình kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức khoa học - công nghệ của Ba Lan với thị trường Việt Nam.

Tôi cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, chúng ta cần từng bước phát huy vai trò của cộng đồng người Việt tại Ba Lan không chỉ là cầu nối thương mại truyền thống, mà còn là những đối tác, nhà đầu tư và nhân tố kết nối tri thức, công nghệ và nguồn vốn giữa hai nền kinh tế.

Để thực hiện được điều đó, chúng tôi kỳ vọng hai Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, chuyển đổi số, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, có thể nghiên cứu tăng cường các cơ chế kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân, chuyên gia người Việt tại Ba Lan với các cơ quan xúc tiến đầu tư, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, chúng tôi luôn coi trọng việc đồng hành, hỗ trợ và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam, khuyến khích các doanh nhân, trí thức và chuyên gia tích cực tham gia kết nối hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy những sáng kiến hợp tác cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp và chuyên gia kiều bào không chỉ giới thiệu cơ hội đầu tư, mà còn trực tiếp tham gia kết nối đối tác, xúc tiến các dự án hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư từ Ba Lan vào Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tôi tin tưởng rằng các doanh nhân và trí thức người Việt tại Ba Lan có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc kết nối những doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và cơ sở nghiên cứu có thế mạnh của Ba Lan với các đối tác phù hợp tại Việt Nam.

Tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Donald Tusk sẽ tạo thêm những điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó phát huy hiệu quả hơn vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, đưa cộng đồng thực sự trở thành một trong những động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ Việt Nam - Ba Lan phát triển trong giai đoạn mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!