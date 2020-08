Thủ tướng: Bất kỳ tình huống nào, lực lượng công an phải bảo vệ người dân

Sáng 16/8, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an.

Ôn lại lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dù vừa mới ra đời, nhưng lực lượng công an đã lập nhiều chiến công xuất sắc, khám phá tiêu diệt nhiều tổ chức phản cách mạng, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng công an đã phá tan mọi âm mưu phá hoại của địch, giữ vững an ninh trật tự vùng tự do và các khu vực căn cứ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là tổ chức lực lượng đánh sâu vào vùng địch tạm chiếm, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng vũ trang nhân dân đánh bại các chiến dịch quân sự của địch, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự xã hội, chống gián điệp biệt kích phá hoại miền Bắc. Ở miền Nam, lực lượng công an nhân dân kiên trì bám dân, tổ chức nhiều trận đánh lớn ngay trong lòng địch, diệt ác trừ gian, bảo vệ các phong trào quần chúng, căn cứ kháng chiến, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, góp phần cùng quân dân ta đánh thắng trên chiến trường, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng công an nhân dân tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vì sự bình yên của đất nước và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, sát cánh cùng quân dân ta tích cực chiến đấu đánh thắng quân xâm lược, góp phần bảo vệ toàn vẹn biên giới lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo Thủ tướng, lực lượng công an đã đấu tranh có hiệu quả làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Các hoạt động gây rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch phản động khủng bố, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các công trình quan trọng của đất nước.

Về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. lực lượng công an đã thực hiện nhiều chủ trương, nhiều giải pháp hiệu quả, triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về kinh tế ma túy, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Điều tra, khám phá nhiều vụ trọng án, nhiều vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng, quy mô lớn, phức tạp, thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

"Gần đây, lực lượng công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm chống dịch như chống giặc, lực lượng công an đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để truy xét người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội" - Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng cũng biểu dương và bày tỏ tri ân sâu sắc tới lực lượng lượng công an nhân dân không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến và hy sinh cả xương máu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với hơn 14.000 liệt sĩ, hơn 5.000 thương binh, bệnh binh và hàng chục ngàn người có công với cách mạng.

Nêu những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, như các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, sự chống phá của các thế lực thù địch, Thủ tướng nêu rõ, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng công an nhân dân cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng công an phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ đối với công an nhân dân. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm các phương châm an ninh, chủ động giữ vững bên trong là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, các nhân tố có thể gây mất ổn định. Trong bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, trước mắt tập trung chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, phải có trách nhiệm với dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc. Đa dạng hóa các hình thức và tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và công an các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội, trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước ta.

Các nghệ sĩ biểu diễn một số tiết mục nghệ thuật chào mừng buổi lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động bất ngờ, khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn chiến lược. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, trước mắt là tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Cùng với đó là kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các loại tội phạm, kiềm chế việc gia tăng và kéo giảm, đẩy lùi tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trong xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp, bảo đảm điều tra, xử lý đúng người đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tập trung giải quyết tốt kịp thời các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo./.