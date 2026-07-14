Thủ tướng: Biến lợi thế của Lào Cai thành giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5%

Sáng nay (14/7), làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động; biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5-11% trong năm nay.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có diện tích trên 13 nghìn km2, quy mô kinh tế khoảng 143.000 tỷ đồng, với dân số gần 1,8 triệu người thuộc 33 dân tộc. Tốc độ tăng trưởng đạt 9,01% (đứng thứ 4 khu vực, thứ 15 toàn quốc).

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%. Số dự án mới cấp chủ trương đầu tư tăng 31%. Lào Cai là một trong 06 địa phương đầu tiên triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân với tỷ lệ đạt 52%. Tỉnh cũng tiên phong ban hành Nghị quyết xây dựng “xã, phường không ma túy”, hiện đã có 57/99 xã, phường đạt và cơ bản đạt tiêu chí. Đến nay, tỉnh Lào Cai hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đạt 64% (đứng thứ 3 cả nước).

Là tỉnh đầu tiên ban hành tiêu chí và triển khai mô hình “thôn số”, “thôn thông minh”. Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai cũng bày tỏ khó khăn như: quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng giao thông và hạ tầng số chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, và có sự chênh lệch phát triển giữa các vùng. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành xem xét một số nội dung đặc biệt quan trọng: áp dụng cơ chế đặc thù phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch; đẩy nhanh tiến độ thủ tục khởi công Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đầu tư xây dựng hệ thống kè biên giới và triển khai Dự án khắc phục ngập úng ven sông Hồng khu vực trung tâm để bảo vệ an toàn cho khoảng 11.000 hộ dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết: “Tỉnh Lào Cai cam kết trước Thủ tướng sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10,5% - 11% trong năm 2026, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. Ý kiến lãnh đạo các bộ, ngành tại cuộc làm việc cho rằng, để đạt được tăng trưởng từ 10,5% - 11% trong năm 2026 thì 6 tháng cuối năm nay tỉnh Lào Cai phải đạt tăng trưởng 11%. Đề nghị tỉnh rà soát, cập nhật lại kịch bản tăng trưởng. Giao nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Trọng tâm tháo gỡ khó khăn cho khu vực công nghiệp và xây dựng. Theo đó, phải giải quyết dứt điểm dự án mỏ sắt Quý Sa. Nếu tái khởi động được dự án này sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu.

Cùng với đề nghị quan tâm đẩy mạnh hạ tầng các khu công nghiệp phía Nam, Bình Minh và Âu Lâu để thu hút đầu tư, các ý kiến cũng nhấn mạnh tập trung giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công, bao gồm các dự án trọng điểm của Trung ương và 40 dự án trọng điểm của tỉnh với quy mô khoảng 15.400 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, ước tính sẽ đóng góp trên 2% vào cơ cấu tăng trưởng của tỉnh Lào Cai. Với 182 dự án tồn đọng kéo dài, đề nghị tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Các ý kiến cũng khẳng định phải đẩy mạnh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh. Là 1 trong 8 địa bàn có cửa khẩu phát triển nhất cả nước, do đó Lào Cai cần đi đầu trong việc triển khai hạ tầng này. Tập trung thúc đẩy ngành du lịch để đóng góp vào tăng trưởng.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ: Tỉnh Lào Cai quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp. GRDP 6 tháng thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn để đạt mục tiêu cả năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ các ngành chưa rõ nét. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 06 tháng mới đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư FDI 6 tháng đạt 0,11 triệu USD vốn đăng ký, đứng thứ 30/34 tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, số lượng cơ sở dôi dư sau sáp nhập phải xử lý còn lớn; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã về xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính...chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên xã, hạ tầng số, điện, viễn thông còn chưa đồng bộ, hiện đại, bao phủ. Giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 02 con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai: “Mục tiêu của Lào Cai trong năm 2026 là tăng trưởng 10,5%. Như vậy, 6 tháng còn lại tăng trưởng trên 11%. Để làm được việc này phải có những đột phá rất mạnh trong tư duy và trong triển khai hành động của các cấp, các ngành. Biến những lợi thế của Lào Cai thành những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Trước hết, bằng nguồn lực trong tay, Lào Cai tập trung thúc đẩy thực hiện đảm bảo giải ngân 100% vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn. Trên đà như vậy phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng kết nối giao thông, như vậy mới góp phần hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng, thu hút đầu tư".

Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực. Tập trung phát triển kinh tế biên mậu, xây dựng trung tâm logistics thông minh,­­­ hiện đại. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của vùng Tây Bắc. Phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Quy hoạch tỉnh phù hợp với Quy hoạch Vùng. Chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới: Một trục động lực (dọc sông Hồng) - Hai cực phát triển (Bắc -Nam) - Ba vùng kinh tế (phía Đông, phía Tây và Trung tâm). Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, nhất là về khâu giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài ngay trong năm 2026.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư. Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027, Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai bảo đảm hoàn thành 04 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 trước ngày 30/8/2026. Đồng thời thực hiện khẩn trương, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân và thực hiện chính sách đối với người có công, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ… nhân ngày 27/7.