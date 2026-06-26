Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Sáng nay (26/6), tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường đã công bố Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ảnh: VGP/Thu Sa

Ông Trần Anh Tiến là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Anh Tiến được tin tưởng giao trọng trách.

"Đồng chí Trần Anh Tiến đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Thực tiễn cho thấy đồng chí luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã khẳng định được uy tín đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ", Phó Thủ tướng nhận định và mong muốn ông Trần Anh Tiến tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, cao hơn nữa với vị trí, vai trò mới là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cũng theo Phó Thủ tướng, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, lớn lao trong bối cảnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn luôn nỗ lực chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược cho Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Về phía lãnh đạo, cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp, ủng hộ, đồng hành để ông Trần Anh Tiến ngày càng phát huy tốt năng lực, sở trường và có nhiều đóng góp mới cho sự phát triển chung của Văn phòng Chính phủ.

"Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục tích cực tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Chính phủ để chúng ta cùng nhau hoàn thành các công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến bày tỏ hết sức vinh dự và xúc động được nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Trần Anh Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các cán bộ chủ chốt của Văn phòng Chính phủ đã tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng và quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ ông trong thời gian qua.

Nhận thức vai trò, vị trí mới là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Trần Anh Tiến cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và không ngừng phấn đấu, rèn luyện, kế thừa, học hỏi kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; bám sát thực tiễn, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phân công, chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và sự ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, công chức các vụ, cục, đơn vị, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đoàn kết, thống nhất, tham mưu, giúp việc phục vụ hiệu quả các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.