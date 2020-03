Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo nhiều địa phương, nhất là các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ..., đã áp dụng các biện pháp kiên quyết trong phòng, chống dịch, trong đó không để tình trạng tụ tập đông người trong nhiều hoạt động.



Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều biện pháp thông tin đến cộng đồng người Việt Nam yên tâm hơn ở nước sở tại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp

Đánh giá cao Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng gõ cửa từng nhà, cùng lựclượng khác để báo cáo Chính phủ kịp thời hạn về kết quả kiểm tra, điều tra số người nhập cảnh, Thủ tướng cho rằng, đây là số liệu cần thiết để cách ly những người có khả năng lây nhiễm.



Trước những nỗ lực của cán bộ, y bác sĩ ngành y tế, Thủ tướng cho biết đã gửi thư động viên, nhất là khi ngành đã có một số bác sĩ bị lây nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Thủ tướng cũng thăm, động viên lực lượng quân đội đang trực tiếp cách ly vất vả và thành công.



Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tư pháp đã soạn thảo một số chủ trương, biện pháp trong thời kỳ tiền khẩn cấp. Cho biết những biện pháp tiền khẩn cấp này coi như đã khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị các thành viên thảo luận tại phiên họp này.



Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành như Tài chính, Ngân hàng, Công thương, Kế hoạch đầu tư chuẩn bị một hội nghị của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các địa phương, các bộ trưởng vào ngày 31/3 để giải quyết 4 việc: Thứ nhất là tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh trên tinh thần Chỉ thị 11 mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cũng như các giải pháp mới; Thứ hai tập trung giải ngân vốn đầu tư công với số vốn lên tới 650.000 tỷ đồng; Thứ ba là quan tâm hơn nữa vấn đề an sinh xã hội, số người thất nghiệp, lương tối thiểu cho người lao động; Thứ tư là tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi quốc gia, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trong bối cảnh hiện nay.



Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, hiện thế giới có khoảng 423.000 trường hợp mắc Covid-19 tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tăng mạnh tại châu Âu, châu Mỹ. Có 7 nước có trên 10.000 trường hợp mắc. Số người chết do dịch đến nay đã lên tới trên 18.900 người.



Tại Việt Nam, tính đến 8h sáng 26/3 đã ghi nhận 148 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 17 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện tại 21/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, tại Hà Nội là 44 ca, Thành phố Hồ Chí Minh là 34 ca.



Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là gần 47.000 người, trong đó có 412 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.386 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 26.135 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.



Ngày 25/3, Bộ Công an đã có Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 7/3 đến ngày 24/3/2020. Theo đó, có 36.911 người nước ngoài và 44.636 người Việt Nam đã nhập cảnh. Hầu hết những người này đã được yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế và tổ chức cách ly tập trung./.