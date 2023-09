Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023

Dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Cũng tại phiên họp, Chính phủ sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua 2/3 thời gian của năm 2023 trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Nhiều nước, đối tác lớn, đặc biệt là Mỹ, EU, vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng lạm phát cao; tăng trưởng dự báo cao hơn nhưng không đều, còn bấp bênh; rủi ro tài chính, tiền tệ, nợ công gia tăng; kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm và có khả năng rơi vào giảm phát; an ninh năng lượng, an ninh lương thực đứng trước thách thức; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp.

Ở trong nước, nền kinh tế chịu “tác động kép” từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và các hạn chế, tồn tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Trong khi đó, nước ta là nước đang phát triển, là nền kinh tế đang chuyển đổi, có độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, khả năng thích ứng, sức chống chịu còn hạn chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu phiên họp

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; vừa triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7, trong đó đạt được mục tiêu tổng quát về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; an ninh chính trị được giữ vững; đối ngoại được tăng cường, vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn như: áp lực lạm phát; thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn; các dự án thua lỗ, tồn đọng kéo dài, các ngân hàng yếu kém chưa được xử lý dứt điểm; những khó khăn về chính sách tài khóa, tiền tệ chưa thể giải quyết trong ngày một, ngày hai; tiếp cận tín dụng khó khăn, tăng trưởng tín dụng thấp…

“Nhìn tổng thể thì kết quả của tháng sau tốt hơn tháng trước; kết quả của quý sau tốt hơn quý trước”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp, các thành viên Chính phủ tập trung nhận diện, dự báo bối cảnh, tình hình thời gian tới; giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới; hoàn thiện các tờ trình, báo cáo và công tác chuẩn bị phục vụ họp Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 8 và Kỳ họp Quốc hội sắp tới..

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong bối cảnh quốc tế, trong nước rất khó khăn, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình KTXH tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7, duy trì đà “tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước”, đóng góp vào kết quả chung của 8 tháng đầu năm 2023.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần; CPI bình quân 8 tháng tăng 3,1%; Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. Trong tháng 8, xuất khẩu tăng 7,7% so với tháng 7, nhập khẩu tăng 5,7%; xuất siêu gần 3,82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng xuất khẩu đạt 227,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 207,5 tỷ USD; xuất siêu gần 20,2 tỷ USD; An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; Thị trường lao động phục hồi tốt, cân đối cung cầu lao động được bảo đảm.

Các đại biểu dự phiên họp

Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, là điểm sáng và là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Tổng kim ngạch XK nông sản 8 tháng đạt 33,21 tỷ USD, xuất siêu 6,72 tỷ USD; trong đó XK rau quả đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 59,3% và cao hơn cả năm 2022.

Đặc biệt, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất trong tháng 8 (do S&P Global công bố) đạt 50,5 điểm so với 48,7 điểm vào tháng 7; thể hiện lĩnh vực sản xuất được mở rộng với số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng tăng trở lại.

Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng khá cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính chung 8 tháng tăng 10%. Khách quốc tế tháng 8 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 17,2% so tháng 7 và gấp gần 2,5 lần so cùng kỳ; tính chung 8 tháng thu hút được 7,8 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,4 lần so cùng kỳ.

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 297,7 nghìn tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 2,95% về tỷ lệ và tăng 85 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ

Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông, thiệt hại do thiên tai, cháy nổ giảm. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và toàn xã hội. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố và tăng lên.