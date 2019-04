Thủ tướng chứng kiến khai trương 5 đường bay mới đi, đến Cần Thơ

Sáng 6/4, tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương 5 đường bay mới đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ của hãng hàng không VietJet.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Thủ tướng cắt băng khai trương 5 đường bay mới đi và đến Cần Thơ.

5 đường bay mới Vietjet khai trương gồm: đường bay Cần Thơ – Hải Phòng được khai thác khứ hồi hàng ngày; các đường bay Cần Thơ – Vinh, đường bay Cần Thơ – Nha Trang khai thác khứ hồi vào các ngày thứ hai, tư, sáu, chủ nhật hàng tuần; Đường bay Cần Thơ – Thanh Hóa được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ ba, năm, bảy. Đường bay Cần Thơ – Đà Lạt được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ ba, năm, bảy, chủ nhật.

Tại lễ khai trương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Nguyễn Thanh Hà cho rằng, các đường bay mới không chỉ tạo sự thuận tiện về giao thông cho người dân và du khách mà còn góp phần thúc đẩy giao thương và đầu tư vào Cần Thơ và các địa phương lân cận. Trước đó, Vietjet và UBND Thành phố Cần Thơ cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ, thiết lập mối quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển thương mại, hàng không, du lịch và đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng Vietjet khai trương các đường bay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc khai trương 5 đường bay đóng góp quan trọng vào sự phát triển của miền Tây Nam bộ đầy tiềm năng nhưng vẫn còn gặp khó khăn về giao thông vận tải.

Thủ tướng đánh giá, dù ra đời chưa lâu nhưng Vietjet có sự phát triển nhanh, sở hữu trên 70 máy bay và tiếp tục mua thêm nhiều máy bay khác để phục vụ hành khách. Thủ tướng mong muốn Vietjet nói riêng, các doanh nghiệp cả nước nói chung tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ đóng góp vào sự phát triển của đất nước, trong đó có miền Tây.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam tăng trưởng khá nhanh so với thế giới, từ 6-7%/năm trong thời gian dài, không chỉ về số lượng mà chất lượng tăng trưởng cũng được nâng lên. Do đó, nhu cầu đi lại bằng hàng không tăng nhanh và hiện đã có trên 100 triệu người dân đi lại bằng máy bay mỗi năm.

Với việc nước ta xác định du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn, Thủ tướng cho rằng, việc tiếp tục phát triển hệ thống giao thông vận tải là rất quan trọng, trong đó có đường hàng không. Hiện nay, riêng đường hàng không mỗi năm chiếm 80% lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng tin tưởng, với tốc độ tăng trưởng hành khách như thời gian qua là điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không phát triển. Thủ tướng đề nghị Vietjet và các hãng hàng không tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế đến Cần Thơ và ngược lại, nhất là trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất quá tải và sân bay Long Thành còn đang trong quá trình xây dựng.

Thủ tướng đề nghị Vietjet và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hợp tác chặt chẽ để khai thác các chuyến bay; lựa chọn phi công giỏi, đảm bảo an toàn hàng không, phục vụ hành khách đúng giờ. Bộ Giao thông Vận tải và ACV cần nhanh chóng nâng cao chất lượng dịch vụ các sân bay gắn liền với đảm bảo an ninh, an toàn bay./.

