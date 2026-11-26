Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy huy động sang quản trị nguồn lực quốc gia, coi thể chế là “đột phá của đột phá” để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phạm vi rộng và nội dung phức tạp. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình phát triển theo Nghị quyết 19 của Trung ương và hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 15/01/2019) về phát huy các nguồn lực của nền kinh tế chủ trì phiên họp thứ nhất nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và các nội dung trọng tâm của Đề án.

Thủ tướng đặt vấn đề: “Chúng ta phải huy động và sử dụng nguồn lực tài chính rất lớn, nhưng làm thế nào huy động được và sử dụng một cách có hiệu quả? Phải phát huy tối đa các nguồn lực khác như về thể chế, nhân lực, về tài nguyên, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, lịch sử, về vị trí địa chiến lược quốc gia, thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam và các không gian phát triển mới… Để tăng trưởng nhanh, bền vững thì không chỉ dựa vào động lực truyền thống mà đang tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên ứng dụng thành quả, sản phẩm của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng quản trị điều hành, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận vào dự thảo Đề cương Đề án với phạm vi đánh giá 9 nhóm nguồn lực và Kế hoạch triển khai. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở một nhóm nguồn lực độc lập mà phải đóng vai trò là “nguồn lực kích hoạt” cho tất cả các nguồn lực khác: “Xác định lại việc huy động nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ ngân sách nhà nước là 3% hay 2% từ GDP thì nhất quán và không đưa ra các hệ chỉ tiêu kép. Thứ hai, nhận diện và đánh giá đầy đủ các nguồn lực mới, điển hình là tài sản trí tuệ, dữ liệu, các cái tài sản số. Thứ ba, thống nhất quan điểm nguồn lực công phải dẫn dắt nguồn lực tư, ngân sách nhà nước thì đóng vai trò vốn mồi, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”.

Cho rằng cần đưa “vốn xã hội” và niềm tin vào hệ thống thống kê nguồn lực phát triển vào Đề án, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị: “Chúng ta nói về văn hóa, lịch sử thì đúng rồi, nhưng trong cách tiếp cận của OECD, World Bank và một số nước, thì điều tra nguồn lực có phần tiếp cận về vốn xã hội, tức là niềm tin. Niềm tin của người dân, niềm tin nhà đầu tư, niềm tin vào cơ quan nhà nước, niềm tin vào hệ thống ấy sẽ tạo ra một sức mạnh, một nguồn lực rất lớn. Việt Nam rất quan trọng phần này, nên có lẽ là cũng nên mở rộng nội hàm đưa vào đề án”.

Đại diện các tỉnh, thành phố kiến nghị giao nhiệm vụ trực tiếp và cụ thể hóa các vấn đề đặc thù cho từng địa phương thay vì chỉ nêu các vấn đề chung. Đề nghị hướng dẫn rõ hơn về phát triển không gian mới, không gian ngầm, không gian tầm thấp, hỗ trợ địa phương lồng ghép các nội dung phát triển kinh tế mới. Đồng thời đề xuất bổ sung thêm các khu kinh tế đặc biệt và khu đô thị lấn biển vào mục nguồn lực về không gian phát triển trong Đề án.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thể chế được xác định là khâu đột phá của đột phá. Một hệ thống thể chế đúng đắn đi kèm với việc tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả chính là phương thức hữu hiệu nhất để huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực trên thực tế.

Đối với không gian phát triển, việc quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập các địa phương và không tổ chức chính quyền cấp huyện đã hình thành nên 34 tỉnh, thành phố mới với các cực tăng trưởng và dư địa phát triển hoàn toàn khác trước. Điều này đòi hỏi tư duy xây dựng pháp luật cũng phải thay đổi theo, điển hình như việc mở rộng phạm vi từ Luật Đô thị đặc biệt thành Luật Phát triển đô thị nhằm tạo hành lang pháp lý khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy kết nối liên vùng, khu vực và quốc tế.

Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng cho rằng phải được tiếp cận toàn diện trên nhiều phương diện để nâng cao năng lực quản trị quốc gia: “Chúng ta đưa khoa học công nghệ vào một số bộ ngành, địa phương. Bây giờ triển khai là phải có công nghệ, phải có sản phẩm, từ đó thương mại hóa phục vụ cho các ngành, lĩnh vực mà các bộ đang chủ trì. Bộ Y tế phải là thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh, nghiên cứu các thiết bị y tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải là giống, phải là gen, phân bón và thuốc trừ sâu những lĩnh vực mới. Bộ Công thương áp dụng trong lĩnh vực nâng cao chất lượng về logistics, điều hành hệ thống điện…. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, của các bộ và nâng cao sản xuất, chất lượng, giảm chi phí cho doanh nghiệp thì đương nhiên là sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng”.

Thủ tướng yêu cầu chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy huy động sang quản trị nguồn lực quốc gia. Muốn quản trị tốt, hệ thống nguồn lực phải được lượng hóa, có quy hoạch, kế hoạch sử dụng và lộ trình rõ ràng: phân loại rõ nguồn lực có thể huy động ngay để đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và nguồn lực cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế trước khi đưa vào khai thác.

Việc xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 39-NQ/TW phải được đặt trong tổng thể chung, gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Mọi nhiệm vụ giải pháp đều phải phân công rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, tránh tình trạng đùn đẩy ở các vấn đề mang tính liên ngành. Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thiện đề án để trình Bộ Chính trị thông qua tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.