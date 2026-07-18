Thủ tướng: Cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích

Sáng nay (18/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức Hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Thường trực Chính phủ tổ chức Hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Báo cáo tại hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày nhấn mạnh bước chuyển đổi tư duy chiến lược từ "ổn định để phát triển" sang "ổn định để bứt phá", đưa doanh nghiệp trở thành lực lượng chủ công dẫn dắt nền kinh tế.

Tính đến hết tháng 6/2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động.

Tín hiệu phục hồi thể hiện rõ nét khi trong 6 tháng đầu năm có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường (tăng 11,2%). Trong đó, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vị trí năng động nhất khi chiếm 96% số doanh nghiệp; khối doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 4,5 triệu tỷ đồng tài sản tại các ngành cốt lõi và khối FDI ghi nhận số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng mạnh tới 61%, đạt trên 34,65 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp nêu vẫn đối mặt với nhiều thách như: bất cập trong thực thi thể chế; khó khăn tiếp cận nguồn lực vốn, đất đai; áp lực chi phí đầu vào; rào cản thị trường xanh (ESG); hạn chế về nhân lực công nghệ cao và sự liên kết lỏng lẻo giữa 3 khối doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu, Nghị quyết 68 khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm độc lập và thúc đẩy chia sẻ liên thông dữ liệu và đề xuất.

Theo ông, Chính phủ cho phép hiệp hội thí điểm tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy xây dựng nền tảng tín nhiệm số dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. "Đây được coi như passport hay ID riêng cho từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó làm bàn đạp để triển khai Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài", ông Thân cho biết.

Các ý kiến cũng cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành một nghị quyết thí điểm về cơ chế sandbox FDI với doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển hướng thị trường Việt Nam từ thu hút các nguồn vốn FDI thụ động bằng lời kêu gọi sang kiến tạo hệ sinh thái, chuỗi liên kết, chuỗi sản phẩm trong nước. Qua đó, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko của Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của châu Á về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những điều này, theo ông có ba ưu tiên: Thứ nhất, phải phát triển những tài năng công nghệ; thứ hai là tăng cường doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn; thứ ba là duy trì một môi trường minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp.

"Các công ty Nhật Bản đã và đang và sẽ tiếp tục cam kết tham gia hỗ trợ lâu dài cho Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào con đường thành công của Việt Nam", ông Tsuchibashi Akito cho biết.

Đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm nỗ lực đạt tăng trưởng cao hơn nữa để góp phần tăng trưởng hai con số của đất nước. Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh phải có cơ chế đột phá hơn để phát triển ngành công nghiệp dầu khí.

"Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu thô và LNG toàn cầu, kiến nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia, trước hết là dự trữ dầu thô chiến lược. Xin đề xuất giao cho PetroVietnam nghiên cứu hợp tác đầu tư với các đối tác để vận hành hệ thống kho dự trữ dầu thô quốc gia nhằm gắn với các trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng hiện hữu, nâng cao tính tự chủ và khả năng ứng phó của nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng", ông Lê Ngọc Sơn nêu ý kiến.

Đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Còn Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị, cần có chính sách cho phép các tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm của các đơn vị phát hành trái phiếu.

Theo ông, hiện nhiều nhà đầu tư không yên tâm về chính sách tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp. Các tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc tài sản đặc thù hình thành từ vốn vay thì chỉ có các tổ chức tín dụng mới có khả năng tiếp nhận và xử lý. Nếu phối hợp đồng bộ giữa ngành ngân hàng và ngành tài chính thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm động lực phát triển tốt hơn thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm ngay những kiến nghị thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý; những vấn đề cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý thời gian sớm nhất.

Thủ tướng khẳng định tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai, các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo giải quyết đến tận cùng.

Nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn; từ đối thoại sang hành động quyết liệt; từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn - tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp hành động với tinh thần "khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai, quy hoạch... dứt khoát chấm dứt quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, các cách hiểu khác nhau và thái độ né tránh trách nhiệm.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến, doanh nghiệp cần phải tham gia vào Luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, phương án thu hồi, đền bù... những vấn đề rất lớn.

Thủ tướng lấy ví dụ: "Doanh nghiệp đang kiến nghị mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa trả lời như: Bây giờ giao đất cho doanh nghiệp, nhà nước chưa tính giá đất nhưng yêu cầu hàng năm phải nộp bổ sung hơn 3% và yêu cầu doanh nghiệp chịu khoản đó? Đây là trách nhiệm của Nhà nước, Nhà nước tính giá đất doanh nghiệp nộp. Trong khi chưa tính được giá đất lại yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung, vậy chi phí tài chính đó ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết được các doanh nghiệp rất quan tâm, vì doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn".

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí hoàn thành trong quý III/2026

Đồng thời với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực chất, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các lĩnh vực đủ điều kiện; đẩy nhanh số hóa, liên thông dữ liệu, Thủ tướng cũng đề nghị khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư; bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước trong tháng 7/2026 hoàn thành Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí logistics, kiểm tra chuyên ngành và các chi phí tuân thủ không cần thiết. Thực hiện có hiệu quả Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030; khẩn trương đề xuất Chương trình "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"; hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước; đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, phát huy vai trò dẫn dắt trong đầu tư hạ tầng, ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược.

Doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, quản trị, chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt các cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng Việt Nam; chủ động đầu tư hình thành, mở rộng các trung tâm nghiên cứu và phát triển trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật và quản trị tại Việt Nam.

Thủ tướng: Phản ánh đúng của doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng VOV.VN - Chủ trì hội nghị, Thủ tướng khẳng định tất cả những vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo xử lý đến tận cùng.