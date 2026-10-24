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Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm thành phố Đà Nẵng

Thứ Bảy, 08:33, 24/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tối 23/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk và Đoàn công tác Cộng hòa Ba Lan đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

 

Cùng đi có ông Jan Grabiec, Bộ trưởng, Thành viên Hội đồng Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Lợi ích Công cộng và Thành viên Ủy ban các Lực lượng Đặc nhiệm; ông Adam Szłapka, Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phát ngôn viên của Chính phủ Cộng hòa Ba Lan cùng đại diện các bộ, ngành của Cộng hòa Ba Lan.

Dự lễ đón đoàn tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Vụ Châu Âu (Bộ Ngoại giao), lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng…

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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk và Đoàn công tác tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Theo chương trình, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan sẽ tham quan một số điểm tại Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng có mối quan hệ hợp tác với và các địa phương, đối tác của Ba Lan. Hiện thành phố Đà Nẵng có 2 dự án FDI của Ba Lan với tổng vốn đăng ký khoảng 138.000USD, hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông và dịch vụ thương mại. Cơ quan lãnh sự danh dự Ba Lan tại Đà Nẵng được thành lập vào ngày 27/12/2023. Thời gian qua, UBND thành phố và các sở, ngành đón tiếp các đoàn công tác của cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và các doanh nghiệp Ba Lan đến thăm, làm việc.

thu tuong cong hoa ba lan donald tusk tham thanh pho Da nang hinh anh 2
Chuyên cơ chở Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997) là người Ba Lan có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ tại Việt Nam như phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn. Để tri ân công lao của ông đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, năm 2007, chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây đã xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ và đặt bức tượng bán thân tưởng nhớ công lao của kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (được người Hội An gọi thân mật là Kazik).

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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