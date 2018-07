Thủ tướng: Đã đến lúc Hà Tĩnh vươn lên thành một cực tăng trưởng mới

Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 21/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế xã hội, công tác tổ chức bộ máy, và tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn cho biết, 6 tháng qua, kinh tế tăng trưởng cao đạt 32,94%; trong đó: khu vực nông nghiệp tăng 5,54%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 95,61%, khu vực dịch vụ tăng 6,83%; tổng thu ngân sách đạt 5.949 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán Trung ương giao, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2017.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tính đến 30/6/2018, số tiêu chí bình quân/xã: 15,7 tiêu chí, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2017 là 115 xã, dự kiến đến cuối năm nay tăng thêm ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đặc biệt Hà Tĩnh là tỉnh triển khai thực hiện tiêu chí thứ 20 về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nhằm nâng chất lượng bên trong của nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, đến nay, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã chia sẻ những khó khăn, bày tỏ ủng hộ Hà Tĩnh trong việc điều chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như tình hình chung của cả nước.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho rằng: "Hiện các ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã rất tốt nhưng nếu tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở ban ngành đặc biệt là các Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh để tổ chức định kỳ thường xuyên các vấn đề khó khăn vướng mắc về thủ tục các vấn đề phát sinh sẽ tạo hiệu quả tốt hơn cho việc tiếp cận vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương".

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là có nhiều cách làm mới trong quá trình thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu với khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu, công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ thôn đến xã, huyện bước đầu đáp ứng được nhiều yêu cầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, đã đến lúc Hà Tĩnh vươn lên đóng vai trò là cực tăng trưởng mới quan trọng hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

"Những thành quả kinh tế vừa qua của tỉnh phần nào cho thấy sự hồi sinh đã về trên mảnh đất Hà Tĩnh - nơi trước đây chỉ được nhắc đến với sự khô cằn của sỏi đá và ô nhiễm. Trên tinh thần thu và chi như vậy, tôi đề nghị các đồng chí tiến tới tự cân đối thu chi ngân sách sớm hơn. Cùng với đó, tổ chức cơ cấu lại bộ máy biên chế, sắp xếp để bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, kiến tạo phát triển, giảm chi thường xuyên trong thời gian tới để tăng đầu tư phát triển, đây là hướng đi quan trọng của bất kì địa phương nào", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, để Hà Tĩnh phát triển vượt bậc và bền vững trong thời gian tới, tỉnh cần dựa trên 3 trụ cột quan trọng là công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị, tỉnh cần có nhiều giải pháp đột phá đồng bộ nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống thấp hơn nữa, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao, đặc biệt đẩy mạnh quá trình đô thị hoá, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tránh hiện tượng "Bóng đi trước hình chạy sau".

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng việc đảm bảo quốc phòng an ninh, dự báo các tình huống bất ngờ để xử lý, và kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vấn đề an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn./.

