Sáng 16/1, Thủ tướng thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên cả nước nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nói riêng và các đại biểu lời thăm hỏi chân tình và lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng.

Qua nhiều lần làm việc với Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng rất chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ về những khó khăn, vất vả, phải xa gia đình, đóng quân nơi ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo heo hút, cách trở, nhiệm vụ thì nặng nề trong điều kiện còn thiếu thốn, ngày đêm đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của đất nước; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân “như cá với nước”, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước.

Bộ đội Biên phòng góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, xứng danh và tô thắm thêm truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Thủ tướng quán triệt lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ, đồng thời giữ gìn hoà hiếu, tránh để xảy ra xung đột; nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng, và phát triển kinh tế vùng biên.

Bộ đội Biên phòng triển khai các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị liên quan Bộ đội Biên phòng; làm tốt việc đưa Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy đảng cơ sở.

Thủ tướng đề nghị không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng cùng với lực lượng công an chính là hình ảnh của Đảng, Nhà nước tại cơ sở, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ gìn tốt biên giới ổn định nhưng phải đi đôi với hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp nội lực với ngoại lực.

Nghị quyết 33 chỉ rõ, mỗi người dân là cột mốc giữ vững toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân chính là điểm này; phải biến khu vực biên giới này thành khu vực hợp tác kinh tế.

Thủ tướng chỉ rõ, phải giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; có ổn định chính trị thì mới ổn định chính sách, chính quyền, làm ăn ổn định. Xây dựng cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Hàng ngày, hàng giờ, cấp uỷ, chính quyền phải gần dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như công an, quân đội, hải quan, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đối với Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, Thủ tướng nhấn mạnh, Cao Bằng là địa phương có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có 333 km đường biên giới và các cặp cửa khẩu với Trung Quốc. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, khó khăn, núi rừng nhiều, vì vậy có thuận lợi nhưng tiềm ẩn bất ngờ, do đó Bộ đội Biên phòng phải luôn chủ động, tích cực, đề cao cảnh giác; một mặt phải xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác, một mặt không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bộ đội Biên phòng phải xác định tính đặc thù khu vực biên giới của tỉnh, có đối sách phù hợp, tận dụng tối đa hoạt động kinh tế cửa khẩu; vừa bảo vệ chủ quyền của đất nước, vừa phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chính quyền cơ sở của Cao Bằng. Cấp uỷ, chính quyền địa phương phải linh hoạt, sáng tạo, linh hoạt.

Thủ tướng tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng.

Thủ tướng chỉ rõ, Đồn Biên phòng Tà Lùng quản lý 22,7 km đường biên giới, địa bàn 4 xã, 2 trị trấn, 1 cửa khẩu quốc tế, 2 giáo xứ, một đầu mối về thương mại với Trung Quốc, Đồn Biên phòng đã phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ biên giới; từ điểm đặc thù thì tìm ra điểm phù hợp nhất để “đắm mình với biên giới” trách nhiệm hết mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Muốn vậy phải nắm chắc, chủ động đối phó với tình hình, biến đại sự thành trung sự, trung sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự.

Thủ tướng đề nghị không được để xảy ra bất ngờ nơi biên giới, thực hiện đúng tinh thần “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, nỗ lực thành “Bốn mùa Biên phòng ấm lòng dân bản”; phải bám dân, gần dân, bám địa bàn, coi công việc của dân như công việc của mình, tất cả vì nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn, người dân được ấm no, hạnh phúc.

Xây dựng đơn vị kiểu mẫu, là chỗ dựa vững chắc cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sống với nhân dân phải gắn bó, chia sẻ với nhân dân, cùng với nhân dân giữ vững biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng đề nghị Bộ đội Biên phòng nắm vững tình hình biên giới, nhất là những bà con đang gặp hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu; nếu cần đề xuất cấp uỷ, chính quyền cùng hỗ trợ.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng gửi tới cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cả nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nói riêng lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.