Tối 26/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2026) với chủ đề “65 năm Petrovietnam: Năng lượng quốc gia – Khát vọng toàn cầu”.

Cách đây 65 năm, ngày 27/11/1961, Đoàn Thăm dò dầu lửa 36 được thành lập, đánh dấu sự ra đời của tổ chức dầu khí chuyên trách đầu tiên, mở đầu hành trình hiện thực hóa mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành công nghiệp dầu khí nước nhà.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam

Từ những bước chân đầu tiên của những “người đi tìm lửa” trong muôn vàn khó khăn, các thế hệ người dầu khí Việt Nam đã làm chủ công nghệ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến chế biến, vận hành các công trình quy mô lớn. Đến nay, Petrovietnam đã kiến tạo thành công hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng đồng bộ, giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế; đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an sinh xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nêu rõ: “Nhìn lại 65 năm, chúng ta có thể nói về những mỏ dầu, đường ống, nhà máy, những công trình, cột mốc giữa biển khơi. Nhưng với những người đã sống, làm việc và trưởng thành từ ngành dầu khí, đó là những người đã tin rằng người Việt Nam có thể tự tìm ra dầu khí, tự làm chủ công nghệ và làm giàu cho Tổ quốc bằng chính trí tuệ và sức lao động của mình. Trên chặng đường đó, người dầu khí luôn gắn trách nhiệm, nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước”.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam xác định phát triển dựa trên 3 trụ cột chiến lược: Năng lượng – Công nghiệp – Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Bên cạnh việc giữ vững các lĩnh vực cốt lõi, Tập đoàn mở rộng không gian tăng trưởng sang công nghiệp chế biến sâu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái. Với động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng tầm quản trị, Petrovietnam đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm quốc tế và từng bước hiện thực hóa khát vọng gia nhập nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định điều đáng quý được bồi đắp qua 65 năm của ngành Dầu khí là bản lĩnh dám mở đường, tinh thần sáng tạo, đột phá, tự lực, tự cường, đoàn kết và kỷ luật. Giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng nhấn mạnh năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu

“Thăm dò, khai thác dầu khí vẫn là lĩnh vực cốt lõi; đồng thời chuyển dịch sang phát triển công nghiệp, năng lượng mới dựa trên lợi thế năng lực công nghệ và hiệu quả đầu tư dài hạn. Tôi đề nghị phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực tự chủ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống; đẩy mạnh điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí, chú trọng những khu vực còn nhiều thách thức về địa chất và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác đầu tư tìm kiếm, khai thác, dự trữ dầu khí với các đối tác quốc tế; vận hành an toàn, ổn định các công trình dầu khí” - Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng gắn với chuyển dịch năng lượng xanh. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, nghiên cứu đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi, sản xuất hydro, amoniac xanh và ứng dụng công nghệ thu giữ, lưu trữ, sử dụng carbon, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và tầm vóc của ngành.

Người đứng đầu chính phủ đề nghị tạo bước chuyển căn bản về khoa học công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực; lấy năng suất, giá trị gia tăng và năng lực tự chủ công nghệ làm thước đo phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành mỏ và nhà máy lọc hóa dầu; đồng thời chủ động hội nhập, từng bước xây dựng thương hiệu, uy tín vươn tầm quốc tế.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trước hết là Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để Luật Dầu khí năm 2026 được triển khai đồng bộ ngay khi có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư và an ninh năng lượng quốc gia. Với truyền thống 65 năm cùng định hướng "Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu", Thủ tướng kỳ vọng Petrovietnam sẽ tiếp tục tạo dựng những thành quả mới, xứng đáng với vai trò lực lượng nòng cốt hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thế giới của đất nước.

Trước khi dự Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã tham quan triển lãm “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”. Triển lãm với công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại, tái hiện sinh động chặng đường 65 năm lịch sử hào hùng, những công trình trọng điểm và phác họa tầm nhìn chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn trong kỷ nguyên mới.