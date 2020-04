Thủ tướng đồng ý Hà Nội, TP.HCM cách ly ít nhất đến ngày 22/4

Chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 chiều nay, 15/4, trong đó có việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 nữa hay không, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chia làm ba nhóm, nhóm tỉnh có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp. Trong đó, 12 địa phương có nguy cơ cao, gồm cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình cụ thể dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh, 12 địa phương này có thể kéo dài hơn nữa nếu như tình trạng có lây nhiễm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đưa cuộc sống trở lại với hình bậc thang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong chỉ đạo chống dịch cần từng bước giảm dần các biện pháp giãn cách xã hội một cách thận trọng, đồng bộ, bước đi phù hợp với từng tỉnh, thành phố và địa phương. Cùng với kiểm soát dịch thì phải thực hiện mục tiêu kép trong phát triển, đó là vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.

"Một tinh thần tiếp tục phải được quán triệt là “chống dịch như chống giặc”, giữ yêu cầu khoảng cách xã hội. Thực hiện tốt mục tiêu ưu tiên cao nhất là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Nếu làm điều gì khinh suất, bị động, sẽ xóa đi thành quả to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã chung sức mang lại thời gian qua. Do đó phải có biện pháp thận trọng, phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại với hình bậc thang, tiến tới một giai đoạn khi dịch bệnh bị đẩy lùi thì trở lại bình thường, với yêu cầu phòng dịch chặt chẽ, kịp thời. Bởi chống dịch cần nguồn lực rất lớn và một xã hội ổn định, đảm bảo việc làm và an sinh lâu dài, căn bản"- Thủ tướng nhấn mạnh.