Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Bác từ 15/8

Chiều 14/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15/6 -14/8/2020. Tiếp đó, Thủ tướng làm việc với Ban quản lý Lăng. Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Quản lý Lăng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình từ ngày 23/3/2020.

Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Ban Quản lý đã báo cáo Thủ tướng cho phép tiếp tục tổ chức phục vụ nhân dân trở lại trong dịp kỷ niệm 30/4, 1/5 từ ngày 30/4/2020. Từ ngày 12/5/2020 tổ chức phục vụ nhân dân, người nước ngoài ở tại Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực trong trạng thái bình thường mới.

Trong năm nay, Ban Quản lý Lăng đã thực hiện làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện không có sự phối hợp của chuyên gia y tế Liên bang Nga.

Để phòng chống Covid-19, Ban quản lý đã tổ chức hướng dẫn các tập thể đăng ký vào Lăng viếng Bác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang; cấp phát khẩu trang miễn phí cho khách khi không mang theo khẩu trang trong quá trình vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ Công trình Lăng, thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ từ ngày 15/6 - 14/8/2020, Ban Quản lý đã thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Sau tu bổ, thi hài Bác tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc gìn giữ lâu dài, mãi mãi là nguyện vọng chính đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thời gian qua, Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ về việc tạm thời đóng cửa và mở cửa trở lại vào thời điểm thích hợp để đón nhân dân viếng Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ; thực hiện tốt quy trình làm thuốc và bảo quản thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất trong bối cảnh không có sự tham gia của các chuyên gia Nga.

Ban Quản lý Lăng cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Bác; thực hiện tổng kết 50 năm thực hiện gìn giữ thi hài Bác.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Lăng cũng đã hoàn thành các nội dung trong hợp đồng chuyển giao công nghệ dự án VN01 với các đối tác Liên bang Nga; Phối hợp với các cơ quan trong việc sản xuất lô sản phẩm đầu tiên, kết quả giám định vải và bộ quần áo đặc biệt đủ tiêu chuẩn phục vụ công tác y tế.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý phải có chiến lược về khoa học công nghệ để bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, làm tốt kế hoạch 5 năm, đầu tư trang thiết bị giai đoạn 2021-2025, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ được giao hiệu quả hơn nữa. Trong đó Thủ tướng nêu một số tồn tại thuộc trách nhiệm của Thành phố Hà Nội như việc hoàn thiện 8km đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 87 lên Khu Di tích K9; giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu nhà phía Nam Quảng trường Ba Đình để hoàn thiện các ô cỏ phía Nam Quảng trường Ba Đình. Do đó, Thủ tướng cho biết sẽ có chỉ đạo bằng văn bản, giao nhiệm vụ cho Hà Nội chủ động, phối hợp với BQL Lăng xử lý các vấn đề này.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Chưa thể khẳng định được ngay thời điểm Việt Nam không còn dịch và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vẫn có. Cho nên, cán bộ, chiến sĩ cần chủ động, nêu cao tinh thần cảnh giác; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phòng vệ từ xa, kiểm tra kiểm soát tốt an ninh, bảo vệ tốt an toàn khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình. Đặc biệt là việc gìn giữ lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, vinh dự mà Đảng, Nhà nước giao cho các đồng chí. Cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý, Quận Ba Đình, các bộ chức năng như Quốc phòng, Công an, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, trực tiếp là BQL Lăng càng phải có trách nhiệm nặng nề trong việc phối hợp hiệp đồng, giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Bác và đảm bảo an inh, an toàn khu vực".

Thực hiện đúng quy định các nghi lễ tiêu binh danh dự, chào cờ hàng ngày trước Lăng. Đổi mới một cách chặt chẽ công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức đón tiếp các đoàn đến viếng Bác, không được chủ quan, lơ là để đảm bảo an ninh an toàn cũng như phòng, chống dịch. Do đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, nắm bắt và xử lý tốt các diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ cần được quan tâm; đặc biệt toàn đơn vị phải phối hợp với lực lượng công an, nêu cao tinh thần chiến đấu, ứng phó trong mọi tình huống xảy ra.

Hoan nghênh BQL phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư các dự án được giao năm nay, Thủ tướng yêu cầu BQL thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao mà còn dở dang, trong đó có việc cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; sửa xây dựng hệ thống kè chống sạt sông Đà khu vực Khu di tích K9…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về một số kiến nghị của BQL Lăng, trong đó có việc đồng ý để BQL tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác với Liên bang Nga theo các nội dung đang thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020, tích cực trao đổi để ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga./.