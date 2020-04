Thủ tướng: Dù ca nhiễm Covid-19 giảm, nhưng không thể chủ quan

Chiều nay, (6/4), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19. Mặc dù các ca mắc Covid-19 hai ngày qua có giảm mạnh, nhưng Thủ tướng cho rằng, vẫn không thể chủ quan và cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng cho rằng, Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, nhưng đó là việc làm cần thiết để phòng, chống dịch và thực tế, các biện pháp này, với sự hưởng ứng tích cực của người dân, đang mang lại kết quả tích cực. Thủ tướng đánh giá cao nhân dân ở các địa phương đã thực hiện tốt việc cách ly xã hội, thực hiện tốt các hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục đưa ra các biện pháp khoa học, tăng cường điều trị, đưa ra các phác đồ tốt nhất trong điều trị bệnh.

Trước tác động của Covid-19 khiến nhiều đối tượng yếu thế gặp khó khăn, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về gói an sinh xã hội và đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, như nguyên tắc hỗ trợ, đối tượng, thời gian, mức hỗ trợ...

Chính phủ cũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội trước khi ban hành gói hỗ trợ này.

Cùng với gói hỗ trợ về an sinh xã hội dành cho các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19, cuối tuần này, Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đảm bảo an ninh trật tự./.