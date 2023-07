Thủ tướng dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Long An và các địa phương trong vùng, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An.

Hội nghị công bố Quy hoạch và XTĐT tỉnh Long An là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KTXH của Long An trong thời gian tới.

Đồng thời cũng là sự tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Long An nói riêng, mới nhất là Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây cũng là diễn đàn quan trọng, là cơ hội tốt để các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh, để tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới, những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, các dự án cụ thể của Long An; đồng thời lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có ý kiến, gợi mở về định hướng phát triển, các giải pháp thúc đẩy hợp tác, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Long An. Quy hoạch tỉnh Long An được công bố hôm nay có tầm quan trọng đặc biệt, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển bền vững, hiệu quả; giúp khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Long An có vị trí địa kinh tế hết sức thuận lợi, giao thoa kết nối giữa vùng ĐBSCL và vùng Đông Nam bộ; là cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng, kết nối chặt chẽ với TPHCM và vùng Đông Nam bộ, đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia.

Long An hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển KTXH với kết cấu hạ tầng KTXH của tỉnh và trong khu vực được quan tâm hoàn thiện, nhất là giao thông đường bộ, đường thuỷ, thúc đẩy kết nối vùng, liên vùng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, logistics (Long An có quy mô kinh tế đứng đầu vùng ĐBSCL và đứng thứ 12/63 cả nước); .à điểm sáng về thu hút đầu tư FDI; có nền tảng công nghiệp phát triển với chủ lực là ngành chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng trên 90%); có cộng đồng DN lớn (với hơn 16.000 DN); Có tiềm năng lớn về phát triển du lịch; là trung tâm đầu mối về kinh tế nông nghiệp; có lợi thế so sánh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là logistics…

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được.

Long An luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện đầu tư môi trường kinh doanh; thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Trong năm 2022 chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 10/63, cải cách hành chính xếp thứ 8/63; chuyển đổi số xếp thứ 11/63 địa phương trên cả nước.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An thể hiện quyết tâm cao, xác định rõ mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng, định hướng phát triển hiện đại, sinh thái, văn minh và bền vững.

Long An hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Long An hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển KTXH nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển không chỉ cho Long An, mà còn lan tỏa cho vùng ĐBSCL và cả nước.

Phải phát huy truyền thống lịch sử, hóa giải được những mâu thuẫn thách thức và tồn tại của mình, phát huy vị trí địa lý, phải tự lực tự cường đi lên từ nội lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho tốt hơn, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhân mạnh, tỉnh Long An phấn đấu đền năm 2030 là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng ĐBSCL; kết nối chặt chẽ với TPHCM và vùng Đông Nam bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia. Hình thành các hành lang kinh tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực; thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Về giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Long An khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực là tiềm năng, lợi thế của Tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, dựa trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung đầu tư kết cấu hạ KTXH, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; trong đó tạo thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, huy động các DN và người dân tham gia. Tập trung phát triển logistics, đóng vai trò trung chuyển cho vùng ĐBSCL.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, DN. Xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng, được đào tạo bài bản.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; đầu tư hơn nữa cho giáo dục, đào tạo, nhất là dạy nghề, phục vụ những ngành, lĩnh vực chủ lực của Tỉnh. Chú trọng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Nâng cao hiệu công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, khai thác hiệu quả vai trò đầu mối giao thương, hợp tác với các địa phương của Campuchia.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị phải có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp; theo quy hoạch của tỉnh. Đồng hành với chính quyền các cấp; thẳng thắn góp ý, kiến nghị có trách nhiệm, xây dựng với chính quyền.

Thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục và đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động với tinh thần “đã nói là phải làm; đã cam kết phải thực hiện hiệu quả".

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển”.

Giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh và người dân, doanh nghiệp; kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với Long An đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự thành công của hội nghị hôm nay là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Long An, góp phần thúc đẩy Tỉnh phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh với tầm nhìn đến năm 2050 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL./.