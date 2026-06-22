English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng dự khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 tuyến metro ở Hà Nội

Thứ Hai, 08:53, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự buổi lễ; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

 

thu tuong du khoi cong 3 du an nha o cho thue va 5 tuyen metro o ha noi hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tới dự buổi lễ.

Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là Dự án nhà ở cho thuê Thành phố tại phường Việt Hưng, cùng các điểm cầu trực tuyến tại phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp. 

thu tuong du khoi cong 3 du an nha o cho thue va 5 tuyen metro o ha noi hinh anh 2
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng 

Năm dự án đường sắt đô thị được khởi công gồm: Tuyến số 1 (Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài): Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia (đường sắt cao tốc) và quốc tế (sân bay Nội Bài).

thu tuong du khoi cong 3 du an nha o cho thue va 5 tuyen metro o ha noi hinh anh 3
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự buổi lễ. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu

Tuyến số 2 (Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Sân vận động Hùng Vương): Đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản kinh tế - văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao.

Tuyến số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá): Đây là hành lang Đông - Tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối "hạt nhân" khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía Đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ.

Tuyến số 10 (Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa): Vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử.

Tuyến số 14 (Đoạn từ Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park): Là tuyến kết nối khu vực phía Tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía Đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút.

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. 

thu tuong du khoi cong 3 du an nha o cho thue va 5 tuyen metro o ha noi hinh anh 4
Toàn cảnh buổi lễ.

Cũng trong sáng nay, Thành phố Hà Nội khởi công đồng thời 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp, là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng Dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 hec-ta, gồm 07 tòa nhà cao từ 12-13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng.

3 dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội, từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Angola
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Angola

VOV.VN - Chiều ngày 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola Téte António nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ Ngoại giao, Công Thương, Tài Chính.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Angola

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Angola

VOV.VN - Chiều ngày 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola Téte António nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ Ngoại giao, Công Thương, Tài Chính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ

VOV.VN - Chiều 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ

VOV.VN - Chiều 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội