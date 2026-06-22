Thủ tướng dự khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 tuyến metro ở Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tới dự buổi lễ.

Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là Dự án nhà ở cho thuê Thành phố tại phường Việt Hưng, cùng các điểm cầu trực tuyến tại phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Năm dự án đường sắt đô thị được khởi công gồm: Tuyến số 1 (Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài): Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia (đường sắt cao tốc) và quốc tế (sân bay Nội Bài).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự buổi lễ. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu

Tuyến số 2 (Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Sân vận động Hùng Vương): Đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản kinh tế - văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao.

Tuyến số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá): Đây là hành lang Đông - Tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối "hạt nhân" khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía Đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ.

Tuyến số 10 (Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa): Vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử.

Tuyến số 14 (Đoạn từ Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park): Là tuyến kết nối khu vực phía Tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía Đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút.

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Toàn cảnh buổi lễ.

Cũng trong sáng nay, Thành phố Hà Nội khởi công đồng thời 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp, là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng Dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 hec-ta, gồm 07 tòa nhà cao từ 12-13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng.

3 dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội, từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới.