Thủ tướng dự khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng, dài hơn 300 km

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội.

Năm tuyến metro dài hơn 300 km, kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và nhiều đô thị lớn, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2030.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: VGP

Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là Dự án nhà ở cho thuê Thành phố tại phường Việt Hưng, cùng các điểm cầu trực tuyến tại phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

5 dự án đường sắt đô thị được khởi công gồm: Tuyến số 1 (Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài). Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia (đường sắt cao tốc) và quốc tế (sân bay Nội Bài).

Tuyến số 2 (Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Sân vận động Hùng Vương) đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản kinh tế - văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tuyến số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá) là hành lang Đông - Tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối “hạt nhân” khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía Đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ.

Tuyến số 10 (Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa) là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử.

Tuyến số 14 (Đoạn từ Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park) kết nối khu vực phía Tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía Đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút.

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội dài khoảng 979 km. Nếu tính cả đường sắt quốc gia và liên vùng, toàn hệ thống đạt gần 1.200 km.

Hiện nay, Hà Nội khai thác tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy thuộc tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 500 km đường sắt đô thị đến năm 2035, sau đó hoàn thiện 479 km còn lại trong giai đoạn 2036-2045.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự buổi lễ. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu

Cùng ngày, Thành phố Hà Nội khởi công đồng thời 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp, là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng Dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 - 13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng.

3 dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội, từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Tham dự buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Lễ khởi công, đại diện Tập đoàn Vingroup, Công ty Vinhomes và Liên danh Vinhomes - VinSpeed cho biết, đơn vị vinh dự được giao đảm nhiệm thi công Dự án nhà ở cho thuê của thành phố tại phường Việt Hưng và tổng thầu EPC 5 dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, dự án nhà ở cho thuê góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở phục vụ người dân, còn hệ thống đường sắt đô thị là hạ tầng giao thông chiến lược, tạo động lực mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống.

Đại diện Công ty Cổ phần Him Lam, ông Dương Công Minh nhấn mạnh, khoảng trống lớn trong cơ cấu thị trường nhà ở, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết. Ông cho biết, sau khi nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện dự án khu nhà hỗn hợp Him Lam - Long Biên. Trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê.

Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.