Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng đại diện các chủ đầu tư, đối tác trong và ngoài nước cùng thực hiện nghi thức bấm nút khởi công hai dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi lễ khởi công dự án

Hai dự án được khởi công có tổng vốn đầu tư hơn 26.400 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và công nghiệp công nghệ cao của thành phố Cảng.

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng số 9, 10, 11 và 12 khu bến Lạch Huyện do liên doanh giữa Xuân Cầu Holdings và Tập đoàn PSA International (Singapore) đầu tư với tổng vốn 24.846 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài cầu bến 1.800m, đủ năng lực tiếp nhận các siêu tàu container trọng tải lên đến 18.000 TEU. Được định hướng phát triển theo mô hình cảng xanh, thông minh và tự động hóa cao, dự án kỳ vọng sẽ nâng tầm năng lực thông qua hàng hóa, kết nối trực tiếp miền Bắc Việt Nam với các tuyến hàng hải quốc tế.

Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư cũng chính thức khởi công trên diện tích 14ha với tổng vốn 1.580 tỷ đồng. Nhà máy gồm 5 dây chuyền, công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm/năm, ứng dụng công nghệ thủy luyện chiết tách ngược dòng liên tục kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tinh chế ra các oxit đất hiếm riêng rẽ đạt độ tinh khiết trên 99%, phục vụ ngành bán dẫn, năng lượng mới và công nghệ cao. Dự kiến nhà máy sẽ vận hành thử nghiệm vào quý IV/2027 và vận hành thương mại từ quý IV/2028.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đánh giá cao tốc độ triển khai dự án cảng Lạch Huyện chỉ sau chưa đầy 6 tháng ký kết thỏa thuận hợp tác. Đại sứ khẳng định việc ứng dụng công nghệ cảng tự động tiên tiến từ siêu cảng Tuas (Singapore) vào Lạch Huyện sẽ biến nơi đây thành bệ phóng quan trọng cho chuỗi cung ứng và thương mại của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh, việc khởi công hai siêu dự án tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Hải Phòng – địa phương duy nhất duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp và đã thu hút hơn 54,3 tỷ USD vốn FDI.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, thi công khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn môi trường; đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.