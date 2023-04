Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Cùng dự có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ôn lại quá trình phát triển lịch sử và vẻ đẹp văn hoá, truyền thống đặc trưng của Khánh Hoà. Thủ tướng cho biết, trong tiến trình ông cha ta khai sơn, phá thạch, mở đất, mở nước, với việc đặt dinh Thái Khang và phân chia các đơn vị hành chính ở vùng đất này vào năm 1653 được coi là mốc thời gian mở đầu cho sự hình thành, phát triển của Khánh Hòa ngày nay. Từ đó đến nay, vùng đất này được nhiều lần đổi tên, thay đổi địa giới tuỳ theo mục đích của chính quyền phong kiến, thực dân qua các thời kỳ. Trong đó, tháng 10/1832, triều Nguyễn thực hiện cuộc cải cách hành chính lần thứ 2, thành lập 31 tỉnh trên toàn quốc; trong đó tên gọi tỉnh Khánh Hòa chính thức được sử dụng.

Thủ tướng nêu rõ, Khánh Hòa là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Là một cửa ngõ ra Biển Đông ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Khánh Hoà vừa có biển, đồng bằng, miền núi với diện tích tự nhiên 5,2 nghìn km2, dân số 1,24 triệu người. Với bờ biển dài (hơn 385 km), thềm lục địa và vùng lãnh hải rộng lớn với gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, Khánh Hoà có lợi thế lớn trong phát triển kinh tế biển, đóng tàu, hàng hải, khai thác, chế biến thủy sản, đặc biệt là du lịch với nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích, lễ hội và địa danh lịch sử và khí hậu thuận lợi.

“Khánh Hoà - vùng đất của “Xứ Trầm, Biển Yến” - nơi các thế hệ cư dân bằng lao động cần cù, tài hoa, khéo léo, sáng tạo, đã tạo ra các công trình đền, chùa, tháp, miếu với kiến trúc và nghệ thuật độc đáo, như đàn đá Khánh Sơn, bia Võ Cạnh, thành cổ Diên Khánh, tháp Bà Ponagar…

Vẻ đẹp của Khánh Hoà không chỉ bởi đất, bởi nước, bởi trời, bởi biển, mà còn đẹp bởi lòng người nơi đây hiền hòa, thân thiện, hồn hậu, phóng khoáng, trọng nghĩa, trọng tình, luôn thắm đượm tình yêu quê hương, đất nước và cũng đầy khí chất mạnh mẽ, kiên cường đấu tranh cho những giá trị cao đẹp.

Hơn 3 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng Khánh Hòa đã phục hồi mạnh mẽ; quy mô kinh tế năm 2022 đạt gần 96.000 tỷ đồng, GRDP tăng 20,7%, cao nhất cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh với hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi; hệ thống đô thị thông minh, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Các khu du lịch ngày càng văn minh, hiện đại và sinh thái. Nha Trang, Khánh Hòa đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, như nhà thơ Sóng Hồng đã viết:

"Đẹp thay non nước Nha Trang/Người đi hồn vẫn mơ màng đâu đây".

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến nhanh, các giá trị di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn, phát huy; các chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả tích cực.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền biển, đảo được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân không ngừng được đổi mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành quả chung của đất nước.

Để hiện thực hóa được khát vọng phát triển, Thủ tướng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần “Tiền hô hậu ủng; nhất hô bá ứng; trên dưới đồng lòng; dọc ngang thông suốt”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh.

Quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Đưa Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao.

Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát huy tinh thần dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, phát huy tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, sinh thái và sáng tạo. Tập trung xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng với tầm nhìn chiến lược. Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội và quyết liệt hơn nữa trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hợp lý, hiệu quả, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng văn hóa, giáo dục, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống và môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới, để Khánh Hòa trở thành một động lực phát triển quan trọng của vùng, của đất nước, một điểm kết nối với khu vực và thế giới.

Tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có thương hiệu đối với thế giới, gắn với giữ gìn, phát triển và phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, con người tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó Thủ tướng đề nghị, phát triển kinh tế - xã hội phải lấy người dân làm trung tâm; người dân vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, vừa là động lực, vừa là người được hưởng lợi từ thành quả phát triển. Không ngừng chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện chính sách dân tộc bình đẳng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số cùng phát triển, cùng tiến bộ, nhất là ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Khánh Hòa có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, do đó phát triển kinh tế - xã hội cần đặt trong sự củng cố vững chắc, tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và năng lực hội nhập của doanh nghiệp, người dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó Thủ tướng đề nghị Khánh Hòa chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Khánh Hòa tự hào với lịch sử 370 năm và có một tương lai rực rỡ phía trước. Trách nhiệm của tất cả chúng ta là làm sao để tương lai tươi đẹp ấy sớm trở thành hiện thực. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm sâu sát, đồng hành, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát triển, giàu mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, với những thành tựu quan trọng đạt được và những kinh nghiệm quý đã tích lũy trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa với khát vọng, quyết tâm cao, bản lĩnh và nghị lực mạnh mẽ, sẽ phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp và những giá trị lịch sử, văn hóa, con người nơi đây; khơi dậy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục đạt được những bước chuyển biến vượt bậc về mọi mặt, phát triển nhanh, bền vững, để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào về vùng đất địa linh, nhân kiệt “xứ Trầm, biển Yến”; để mỗi chúng ta và du khách, khi đến nơi đây, đều mang dấu ấn khác biệt và ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất này: "Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng, người thương đi về/Yến sào mang đậm tình quê/Sông sâu đá tạc lời thề nước non"./.