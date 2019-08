Thủ tướng gặp mặt đoàn cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2019), chiều 19/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời ôn lại những kỷ niệm hào hùng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước trước đây. Đại diện lãnh đạo Ban Liên lạc bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Vui mừng về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được thời gian qua, các cựu cán bộ công an khẳng định luôn trung thành với Đảng, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng với truyền thống lực lượng CAND, tiếp tục nỗ lực có những cống hiến cho quê hương, đất nước.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí cán bộ Công an trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam; bày tỏ tri ân các đồng chí đã hy sinh xương máu đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, lực lượng công an trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp trực tiếp vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ lúc đó là hết sức sáng suốt. Sau chiến tranh, các đồng chí cán bộ công an đã tiếp tục ở lại, xây dựng lực lượng CAND ở các địa phương mới được giải phóng. Các đồng chí được tăng cường cho miền Nam đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển lực lượng công an ở miền Nam, giữ vững ổn định chính trị, xã hội thời kỳ mới giải phóng.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và tri ân những đóng góp đó của các cán bộ công an ở chiến trường miền Nam - một chiến trường ác liệt nhất. Thủ tướng đề nghị Công an các địa phương cần thường xuyên có các hoạt động tri ân các đồng chí cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam. Những thành tích của các cán bộ công an mãi mãi là niềm tự hào, đóng góp vào trang sử vẻ vang của dân tộc.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần cách mạng tiến công không ngừng đúng bản chất của lực lượng CAND và cho rằng, các cán bộ công an gặp gỡ hôm nay là những tấm gương quý của lực lượng CAND. Vui mừng nhận thấy các cán bộ Công an lạc quan, có niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân, Thủ tướng mong muốn các đồng chí trong Ban liên lạc tiếp tục chia sẻ với sự nghiệp cách mạng, tình hình đất nước hiện nay để sự nghiệp cách mạng sớm thành công.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bày tỏ cảm động và ấn tượng việc các cán bộ Công an luôn phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống của lực lượng trong thời bình, Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí cần nêu bật, tuyên truyền mạnh hơn nữa về những tấm gương cán bộ công an để lớp trẻ hiểu rõ hơn về sự nghiệp cách mạng dân tộc và truyền thống của lực lượng CAND.

Cùng với sự phát triển tích cực của đất nước thời gian qua, Thủ tướng cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm các gia đình chính sách, có công với cách mạng; luôn tri ân với các gia đình thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đối với lực lượng CAND, Thủ tướng nêu rõ, lực lượng CAND không ngừng phát triển, không ngừng rèn luyện và chúng ta đã tổ chức lại lực lượng tinh gọn hơn, hiệu quả hơn. Trong thời bình, CAND là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh, trật tự đất nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành toàn diện, thắng lợi mọi mục tiêu mà điều Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, Thủ tướng cho rằng, trong thực hiện nhiệm vụ này, trách nhiệm của lực lượng CAND hết sức nạng nề. Bên cạnh đó, chúng ta đang tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu đang ra sức chống phá chế độ, đất nước. Do đó, lực lượng công an nói riêng và các tổ chức, cá nhân không được mất cảnh giác, cần kiên định mục tiêu mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Tin tưởng vai trò của lực lượng CAND, các cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam chính là chỗ dựa tin tưởng vững chắc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an củng cố các câu lạc bộ công an hưu trí trên cả nước góp phần vào củng cố, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh.

Thủ tướng cũng mong muốn các đồng chí trong Ban liên lạc tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp xây dựng lực lượng CAND nói riêng và cho phát triển đất nước nói chung./.