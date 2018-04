Thủ tướng gặp mặt Đoàn Cựu chiến binh mặt trận Tây Nguyên

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/2018); 54 năm ngày thành lập Mặt trận Tây Nguyên (1/5/1964-1/5/2018), và 43 năm ngày thành lập Quân đoàn 3 Anh hùng (26/3/1975 – 26/3/2018), chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn 60 tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên (B3) Quân đoàn 3. Đoàn do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Trưởng Ban liên lạc Mặt trận B3 làm trưởng đoàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Suốt 11 năm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Tây Nguyên luôn là chiến trường ác liệt, trong đó có những chiến dịch lớn làm thay đổi cục diện chiến tranh. Điển hình là chiến dịch Plei Me cuối năm 1965, lần đầu tiên quân và dân Tây Nguyên tiêu diệt gọn một Tiểu đoàn và làm thiệt hại hai Tiểu đoàn khác thuộc lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ; Chiến dịch xuân hè năm 1972 mà trận đánh then chốt là tiêu diệt tập đoàn cứ điểm tại Đắc Tô - Tân Cảnh do Sư đoàn 22 ngụy đóng giữ.

Tiếp nối truyền thống của bộ đội chủ lực Tây Nguyên, Quân đoàn 3 đã lập nên nhiều chiến công vang dội, đã đánh chiếm 2/5 mục tiêu chủ yếu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Quân đoàn 3 đã có mặt từ những ngày đầu bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc, làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc…

Sau 28 năm hoạt động, đến nay chỉ tính riêng khu vực Hà Nội, Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên đã có gần 2.000 hội viên. Ở nhiều tỉnh, thành phố và các cục, các sư đoàn, trung, lữ đoàn, nhà trường cũng đã tổ chức ra các ban liên lạc để tập hợp hội viên.

Vui mừng trước những thành tựu của đất nước thời gian qua, nhất là những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng đạt được gần đây, các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh phát biểu tại buổi gặp mặt đều bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Đặc biệt là bày tỏ sự ủng hộ, tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta đang chỉ đạo thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Các cựu chiến binh đều khẳng định tiếp tục phát huy những phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, truyền thống kiên trung bất khuất của bộ đội Tây Nguyên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những đóng góp, hy sinh to lớn của các chiến sỹ chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên (B3), Quân đoàn 3. Đây là công lao rất to lớn mà lịch sử mãi mãi ghi nhận. Qua Ban liên lạc của mặt trận Tây Nguyên, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến các cựu chiến binh, các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình cách mạng đã chiến đấu hy sinh để giải phóng dân tộc.

Thủ tướng khẳng định, những người đang sống, bao gồm cả những người đang điều hành đất nước, luôn luôn nhớ ơn sự hy sinh đóng góp to lớn ấy, từ đó trau dồi bản lĩnh cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu và lập trường trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong thời bình, Thủ tướng đánh giá cao nhiều đồng chí đã chiến đấu trước đây nay lại cùng sát cánh với các cấp ủy, chính quyền, là những người gương mẫu, tiếp tục lao động sản xuất kinh doanh, làm giàu cho quê hương đất nước, là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên, Quân Đoàn 3 từ khi thành lập đến nay đã có nhiều hoạt động thiết thực, mang đậm nghĩa tình đồng đội, chia sẻ, giúp đỡ những đồng chí còn có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với đoàn tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã thông tin đến các cựu chiến binh về những kết quả tích cực của kinh tế - xã hội thời gian qua, dưới dự lãnh đạo của Đảng. Ngoài những thành tựu ấn tượng về kinh tế, đối ngoại, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, Thủ tướng cho biết, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là đòi hỏi của nhân dân, là trăn trở của các cựu chiến binh mà những người đương chức phải cố gắng thực hiện chủ trương của Đảng, làm trong sạch Đảng và bộ máy của Nhà nước, phục vụ nhân dân tốt hơn. Chính phủ đang thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt vì nhân dân, trong đó có việc lãnh đạo nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chính trị xã hội ổn định, quyết tâm bảo vệ thành quả các thế hệ đi trước đã chiến đấu hy sinh giành được.

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3 tiếp tục quan tâm tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và con cháu trong gia đình, dòng họ nói riêng. Mỗi cựu chiến binh mặt trận Tây Nguyên (B3), Quân đoàn 3 là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Ban liên lạc cũng cần phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ giải quyết các tồn trọng sau chiến tranh, tham gia quy tập hài cốt liệt sỹ ở nhiều mặt trận đến nay chưa tìm thấy.

Cùng với đó là chung tay chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tri ân các gia đình chính sách, thương binh; thường xuyên giao lưu thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, nhất là các gia đình khó khăn, các gia đình thương binh liệt sỹ; chung tay hỗ trợ giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội./.