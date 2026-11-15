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Thủ tướng: Hợp tác ASEAN - AIPA cần chuyển từ “thông qua nghị quyết” sang “theo dõi thực thi"

Chủ Nhật, 21:23, 15/11/2026
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VOV.VN - Chiều 15/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN dự Phiên Đối thoại lần thứ 15 giữa Lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

Tham dự còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tham dự với tư cách đại diện Quốc hội Việt Nam. Thay mặt các Nghị viện thành viên, Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino G. Dy III trình bày Thông điệp của AIPA. Các Nghị viện thành viên bày tỏ ủng hộ việc kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 47.

thu tuong hop tac asean - aipa can chuyen tu thong qua nghi quyet sang theo doi thuc thi hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại lần thứ 15 giữa Lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), các Nghị viện thành viên tái khẳng định các nguyên tắc của Hiệp ước, cam kết củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đề cao luật pháp quốc tế. Các Nghị viện thành viên cũng nhấn mạnh các ưu tiên về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kinh tế số và phòng, chống tội phạm mạng. Các Nghị viện thành viên khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ các nước triển khai các ưu tiên của ASEAN thông qua các hoạt động lập pháp, quyết định ngân sách và giám sát.

Các nhà Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao những chia sẻ, đề xuất của AIPA, ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của Nghị viện trong việc phê chuẩn, nội luật hóa và giám sát thực hiện các thỏa thuận khu vực, đồng thời ủng hộ việc kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức của AIPA. Đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Nghị viện là yếu tố then chốt để thúc đẩy các ưu tiên hợp tác về kinh tế số, kết nối năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí tăng cường tham vấn và phối hợp thường xuyên giữa kênh hành pháp và kênh lập pháp để các cam kết của ASEAN được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tại Phiên Đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và Nghị viện các quốc gia thành viên là nền tảng, động lực quan trọng để ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn về một Cộng đồng đoàn kết, tự cường, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Thủ tướng hoan nghênh chủ đề của AIPA năm 2026: “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” và đề xuất các định hướng trọng tâm cho hợp tác giữa ASEAN và AIPA.

Theo đó, hợp tác ASEAN - AIPA cần chuyển trọng tâm từ “thông qua nghị quyết” sang “theo dõi thực thi”; gắn kết chặt chẽ hoạch định chính sách với hoạt động lập pháp, quyết định ngân sách và giám sát của Nghị viện các nước. Các cam kết của ASEAN chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành luật pháp, nguồn lực và hành động cụ thể ở mỗi quốc gia.

Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò Ngoại giao Nghị viện trong tăng cường tin cậy chính trị, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy hợp tác thực chất với các Nghị viện quan sát viên và đối tác phát triển; chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, ngân sách xanh và Nghị viện số.

Thủ tướng cũng đề nghị tập trung đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng và kinh tế số; đồng thời chú trọng chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh lương thực và quản trị bền vững tài nguyên nước ở tiểu vùng Mê Công; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm ma túy và lừa đảo trực tuyến.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Quốc hội, Nghị viện các nước sớm xem xét phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), qua đó tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hợp tác hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.

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Timor Leste đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2029

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chiều 15/11 tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro thông báo, các nước thành viên đã nhất trí Timor-Leste sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029. Đây là lần đầu tiên Timor Leste đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.

Lại Hoa- Phạm Hà/VOV
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