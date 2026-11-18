Trong 4 ngày tại tại Manila, Philippines Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có lịch trình hoạt động dày đặc, đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực, khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong việc định hình tương lai của khu vực.

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tiễn Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác

Tại các phiên họp của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ra nhiều định hướng chiến lược cùng sáng kiến mới mang tên “Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu”. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu kết nối khu vực, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040, đồng thời kêu gọi nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp đe dọa hòa bình, an ninh khu vực. Thủ tướng cũng đã tham dự Phiên Đối thoại giữa Lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) để tăng cường gắn kết giữa kênh hành pháp và lập pháp.

Tại các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra những thông điệp trọng tâm cho từng đối tác. Theo đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29, Thủ tướng đề xuất nghiên cứu xây dựng tầm nhìn mới hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập cơ chế vào năm 2027, gắn kết chặt chẽ với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Nhật Bản và Hàn Quốc, Thủ tướng nhấn mạnh động lực từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm và chuyển đổi xanh. Đáng chú ý, trưa 17/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13 và thực hiện nghi thức chuyển giao vai trò đồng chủ trì năm 2027 cho Campuchia.

Dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Australia và Liên Hợp Quốc, Thủ tướng đề nghị củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược về khoáng sản thiết yếu, bán dẫn, lương thực… thúc đẩy triển khai Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA), đồng thời gắn kết chương trình nghị sự khu vực với sáng kiến toàn cầu của Liên Hợp Quốc về “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”.

Trong tất cả các Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đều nhấn mạnh yêu cầu duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Bên lề hội nghị, Thủ tướng cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương hiệu quả với lãnh đạo các nước như Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul... và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Các hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Manila không chỉ góp phần vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN 49 và các hội nghị liên quan mà còn nâng tầm vị thế của Việt Nam trong tiến trình liên kết và phát triển bền vững của khu vực.