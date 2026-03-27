Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới

Sáng nay (27/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng 2 con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp".

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là yêu cầu cấp thiết để ngăn chặn nguy cơ tụt hậu và tạo nền tảng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Theo đó, doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm của hệ thống chính sách và là chủ thể kiến tạo tăng trưởng. Doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Doanh nghiệp Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt khu vực tư nhân và tập trung vào các ngành then chốt, công nghệ lõi. Doanh nghiệp FDI là nguồn lực bổ sung quan trọng, cần gắn kết chặt chẽ và tăng cường chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước.

"Mục tiêu tăng trưởng 2 con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ, mà là yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia", Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cũng cho biết, đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà là sứ mệnh chiến lược để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình đó, doanh nghiệp phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và tạo dựng vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

Tại hội nghị, các ý kiến đề xuất hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường đầu tư, chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Xây dựng khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới (cơ chế sandbox), đặc biệt là AI, công nghệ tài chính và bán dẫn. Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công và thu hút chọn lọc các quỹ đầu tư quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp cũng bày tỏ quyết tâm tiên phong đổi mới, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị; tăng cường tự lực, tự cường, nâng cao năng lực sản xuất trong các ngành công nghiệp chiến lược để tự chủ về công nghệ... góp phần vào tăng trưởng 2 con số.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên - đây là "mệnh lệnh của non sông", đưa Việt Nam vững chắc tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều thách thức: bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng... đang là những thách thức lớn. Thủ tướng cho rằng, không thể tiếp tục dựa vào động lực truyền thống như xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng mà phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải "vươn ra biển xa, tiến sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ", khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện, đột phá hạ tầng và khoa học công nghệ, khẳng định vị thế quốc gia.

"Nhận thức về doanh nghiệp của chúng ta đã thay đổi. Thứ hai là vai trò của doanh nghiệp, chúng ta thấy rất rõ sứ mệnh của doanh nghiệp trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thế thì doanh nghiệp phải làm gì? Doanh nghiệp phải là chủ thể, là trung tâm của cuộc đổi mới sự phát triển này. Doanh nghiệp vừa phải đóng góp xây dựng đường lối chính sách, xây dựng thể chế, doanh nghiệp vừa tổ chức, thực hiện đường lối chính sách và thể chế này cho hiệu quả", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, hợp tác cùng phát triển. Tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua tập hợp hội viên là các nhà sản xuất, xuất khẩu lớn theo từng ngành hàng. Tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho doanh nghiệp hội viên trong việc vận động chính sách, bảo vệ quyền lợi hội viên trong các tranh chấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và địa phương để xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị tích cực tham gia cùng Nhà nước đầu tư phát triển một số nền tảng số quốc gia dùng chung, dữ liệu mở, có tác động lan tỏa lớn, chú trọng xây dựng nền tảng dùng chung giúp mọi người dân có thể khởi nghiệp, phát triển mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô nhỏ, linh hoạt dựa trên nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Tích cực tham gia cùng Nhà nước triển khai các dự án, chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng cũng đề nghị cân đối, tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai các dự án, hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển; chủ động nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chiến lược, tiến tới tự lực, tự chủ và tự cường về khoa học và công nghệ. Tận dụng các FTA như một đòn bẩy quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.