Thủ tướng: Không chấp nhận mức tăng trưởng chỉ 2,7%

Sáng nay (5/5), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020.



Không chấp nhận tăng trưởng 2,7%

Về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng qua, Thủ tướng cho biết, kinh tế thế giới tăng trưởng cơ bản là âm, trong đó các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, các nước G20. IMF nhận định, năm nay kinh tế thế giới tăng trưởng âm 3%.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 4/2020. Ảnh: Báo Chính phủ

Trong bối cảnh như vậy, nước ta thực hiện mục tiêu kép, đó là trong ngắn hạn bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu và đồng thời tiếp tục phải thúc đẩy phát triển kinh tế. Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết kịp thời về tháo gỡ sản xuất kinh doanh, hoãn giãn nộp thuế, về an sinh xã hội và những chỉ đạo khác về đảm bảo an ninh trật tự. Chính vì thế mà nền kinh tế không bị đứt gãy và vẫn tăng trưởng 3,82% so với cùng kỳ.

Tinh thần là phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế, của cộng đồng và của nhân dân cả nước. Chính vì vậy, tại hội nghị này, Thủ tướng cho rằng, chúng ta cần tập trung ưu tiên khởi động lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển để giữ nhịp độ phát triển cần thiết của đất nước:

Theo Thủ tướng, một lần nữa chúng ta thực hiện chủ trương đã đưa ra đó là phải đạt được mục tiêu kép, vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế xã hội.

“Làm sao đạt được tăng trưởng đạt mục tiêu cần thiết? IMF nhận định Việt Nam sẽ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á trong năm nay và đạt khoảng 2,7%. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức này hay phấn đấu cao hơn? Chúng ta phải đạt cao hơn mức này vì các cấp, ngành, doanh nghiệp đã khởi động với nhiều biện pháp quyết liệt. Đó là nền tảng quan trọng để tăng trưởng và chúng ta không thể và không được để tăng trưởng thấp. Cao thì khó nhưng không thể chấp nhận tăng trưởng 2,7%”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu, cùng với tăng trưởng cao nhất có thể thì phải đảm bảo kiểm soát lạm phát dưới 4%; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các dự án giao thông vận phải được khởi động và chuyển từ đầu tư công-tư sang hình thức đầu tư công. Bên cạnh đó cần quan tâm vấn đề xã hội, trong đó có kỳ thi Phổ thông trung học sắp tới; việc đề triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng; đề án phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phải xông vào trận

Tại phiên họp này, Thủ tướng cũng yêu cầu các đại biểu thảo luận về việc xem xét điều chỉnh phù hợp một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 để báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội:

Theo Thủ tướng, tình hình thay đổi quá nhanh của nền kinh tế toàn cầu, trong khi độ mở của nền kinh tế nước ta lớn sẽ không cách gì đạt được các mục tiêu như đầu năm chúng ta đề ra. Vậy điều chỉnh ở mức độ nào, nhất là các chỉ tiêu quan trọng, cân đối lớn của nền kinh tế? Làm sao một tinh thần quyết liệt, tháo gỡ, chịu trách nhiệm tốt hơn, không để tình trạng trì trệ, chậm trễ như một số cơ quan, bộ, ngành, công trình, dự án vừa qua.

“Tại sao Hải Phòng có 15 công trình khởi công với số vốn rất lớn thì một số bộ, ngành địa phương vẫn chậm trễ. Việc giải ngân 700 nghìn tỷ trong năm nay là vô cùng quan trọng. Các đồng chí phải xông vào trận, vướng mắc thì phải báo cáo kịp thời, bám ngày bám đêm để triển khai cho được. Phải chuẩn bị sẵn sàng, nhất là với tinh thần tiến công, không có ngành nào, địa phương nào không giải ngân hết số vốn. Không để tình trạng trì trệ xảy ra trong các cấp, các ngành là vấn đề cấp bách đặt ra”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho biết vừa qua, công tác đối ngoại của Việt Nam cũng được thúc đẩy hết sức mạnh mẽ. Nhiều lãnh đạo các quốc gia đều muốn trao đổi với Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm phòng chống đại dịch Covid-19, hỗ trợ Việt Nam trong công tác này.

Về tình hình đại dịch Covid-19, Thủ tướng cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp của Đảng, Nhà nước, sự đồng tâm hiệp lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cả hệ thống chính trị và toàn dân nên đại dịch cơ bản được đẩy lùi và kiểm soát, chi phí thấp nhưng hiệu quả trong bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đến nay cả nước chưa có người tử vong. Tỷ lệ số ca mắc Covid-19 so với số dân của nước ta thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới.

Thủ tướng cho biết, trong các cuộc tiếp xúc trực tuyến tại các hội nghị quốc tế, các cuộc điện đàm gần đây, lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế đều đánh giá rất cao công tác phòng, chống dịch hiệu quả của Việt Nam. Điều này rất có giá trị trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới dịch còn phức tạp và tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, một lần nữa Thủ tướng cảm ơn những tấm lòng nhân ái; sự nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp, các ngành; sự ủng hộ của toàn dân trong phòng, chống dịch. Sau khi Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào ủng hộ chống dịch thì đến nay đã quyên góp được khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy vậy Thủ tướng cũng một lần nữa nhấn mạnh không được chủ quan với dịch. Thường trực Chính phủ sẽ có cuộc họp trong tuần này để đưa ra các giải pháp tiếp tục kiểm soát dịch bệnh đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động sản xuất kinh doanh./.