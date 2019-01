Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Công an Đắk Nông

Nhân dịp dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam tại Đắk Nông, sáng 14/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị nòng cốt làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2018, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như quản lý dân di cư tự do đến địa bàn; đấu tranh với tội phạm tín dụng đen; tội phạm vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Công an tỉnh cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và doanh nghiệp, không để phát sinh điểm nóng; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, giữ bình yên vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Với những thành tích đó, năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã ba lần được Bộ Công an khen thưởng đột xuất và năm 2018.

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn để người dân yên tâm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng thời lập thành tích chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập tỉnh. Công an tỉnh cũng đã huy động nguồn lực, trao hơn 1.000 suất quà cho đồng bào nghèo, hộ gia đình khó khăn trong dịp Tết này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh Đắk Nông năm qua.

Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức tốt việc bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, mang lại hiệu quả cao. Trong đó, đã tập trung vào một số vụ việc về an toàn thực phẩm, hủy hoại môi trường sinh thái, nhất là phá rừng, ngăn chặn cơ bản tình trạng vi phạm nghiêm trọng này. Qua đó nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được điều tra xử lý.

Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Công an tỉnh luôn coi việc đảm bảo an ninh, gìn giữ trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhất là tại địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng; tiếp tục trấn áp tội phạm chặt phá, lấn chiếm đất rừng trái phép, tội phạm xuyên biên giới; tiếp tục phòng chống, trấn áp tội phạm an ninh truyền thống, phi truyền thống có nhiều diễn biến phức tạp thông qua việc lợi dụng môi trường internet.

Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh chuẩn bị tốt các phương án, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để người dân và doanh nghiệp vui xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019. Cùng với đó là quan tâm chăm lo cho cán bộ chiến sỹ đón Tết, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thủ tướng viết vào sổ lưu niệm sau khi dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Đắk Nông

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên của trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông, một công trình có ý nghĩa giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, nhất là với các chiến sỹ trẻ.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình bà Lê Thị Ngô, con Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông./.