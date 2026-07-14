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Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ

Thứ Ba, 15:45, 14/07/2026
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VOV.VN - Chiều 14/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

6 tháng đầu năm 2026 với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng đạt 10,18%, Phú Thọ tự hào đứng trong nhóm 9 địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2026. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng đồng đều và mạnh mẽ từ các ngành, lĩnh vực chủ chốt như: Sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng mạnh mẽ 25 % so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,4%.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Xuất nhập khẩu đạt 22 tỷ USD. Phú Thọ cũng đón gần 10,54 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu vượt 10,7 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, Phú Thọ tiếp tục là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn ngoại khi FDI đạt hơn 1,77 tỷ USD, cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước và xuất sắc vượt 110,2% kế hoạch năm.

Song song đó, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 34,88 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 67 nghìn tỷ đồng. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 37% kế hoạch, cao hơn mức bình quân của cả nước. Không chỉ dẫn đầu về các chỉ số kinh tế, Phú Thọ còn là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh cũng đã hoàn thiện các quy hoạch đô thị, khu, cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện sau sắp xếp. Phú Thọ cũng là tỉnh giữ vị trí trong Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Sự chủ động đổi mới sáng tạo thể hiện qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần giảm khoảng 50% thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Thí điểm cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm 28% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Sau sắp xếp, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt.

Tỉnh đã chủ động giải quyết bài toán thừa, thiếu cán bộ cấp xã và tích cực xử lý tài sản công dôi dư với tỷ lệ giải quyết đạt 66%.

Một số hình ảnh Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ:

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
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Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc.
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Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.
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Các đại biểu tại buổi làm việc.
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Các đại biểu tại buổi làm việc.
Lại Hoa/VOV
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