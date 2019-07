Thủ tướng Lào tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam

Nhân chuyến thăm và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ 10 tại thủ đô Vientiane - Lào, chiều 16/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã đến chào Thủ tướng Lào Thoongloun Sisulith.



Thủ tướng Thoongloun Sisulith (phải) và Thứ trưởng Bùi Văn Nam

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cảm ơn Thủ tướng Thoongloun Sisulith đã dành thời gian tiếp đoàn, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Thủ tướng đối với quan hệ hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua.

Báo cáo với Thủ tướng Lào về kết quả Hội nghị hợp tác an ninh hai nước Việt Nam- Lào lần thứ 10 vừa tổ chức sáng 15/7 tại Vientiane, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết: hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước thời gian tới.

Đó là tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, phối hợp đấu tranh với các đối tượng khủng bố, phá hoại; phối hợp trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, giữ gìn sự ổn định và phát triển của đường biên giới chung, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng- Nhà nước, trụ sở các cơ quan đại diện ở mỗi nước và các công trình, dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng cho biết, nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ An ninh Lào một số bộ thiết bị hoạt động nghiệp vụ và sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Bộ An ninh Lào.



Thủ tướng Thoongloun Sisulith vui mừng chào đón Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác. Đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trên nhiều lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm hình sự …, cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Bộ An ninh Lào. Đồng thời khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo Bộ An ninh Lào và các cơ quan trực thuộc phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an Việt Nam trong việc hợp tác giữ gìn an ninh quốc gia của mỗi nước./.