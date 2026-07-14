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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lào Cai biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5 - 11% trong năm nay.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_thu-tuong-le-minh-hung-bien-loi-the-cua-lao-cai-thanh-giai-phap-dat-muc-tieu-tang-truong-105.m3u8
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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Biến lợi thế của Lào Cai thành giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5%
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2026-07/tiktok_thu-tuong-le-minh-hung-bien-loi-the-cua-lao-cai-thanh-giai-phap-dat-muc-tieu-tang-truong-105.m3u8
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