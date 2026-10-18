English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein

Chủ Nhật, 11:59, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào 10h30 sáng nay (18/10), lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ. 

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa  Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10.

Vào 10h30 sáng nay (18/10), lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ. 

thu tuong le minh hung chu tri le don chinh thuc thu tuong cong quoc liechtenstein hinh anh 1
Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.
thu tuong le minh hung chu tri le don chinh thuc thu tuong cong quoc liechtenstein hinh anh 2

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Brigitte Haas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Công quốc Liechtenstein sang thăm chính thức Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Công quốc Liechtenstein và Việt Nam được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Brigitte Haas duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.
thu tuong le minh hung chu tri le don chinh thuc thu tuong cong quoc liechtenstein hinh anh 3

Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu 2 nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá tình hình quan hệ hợp tác song phương, trao đổi các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Công quốc Liechtenstein trong các lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng như tài chính, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

thu tuong le minh hung chu tri le don chinh thuc thu tuong cong quoc liechtenstein hinh anh 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA). Đây là thành quả thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và nỗ lực bền bỉ của các bên sau 14 năm với 21 phiên đàm phán.

thu tuong le minh hung chu tri le don chinh thuc thu tuong cong quoc liechtenstein hinh anh 5

Việc ký kết hai hiệp định hợp tác quan trọng trong dịp này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới đầy triển vọng, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai dân tộc, đồng thời củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam đánh giá rất cao những thành tựu phát triển vượt bậc của Liechtenstein. Tuy quy mô dân số và diện tích không lớn, nhưng Liechtenstein là một trong nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, có những thế mạnh vượt trội về công nghiệp chế biến chế tạo, về công nghệ cao, dịch vụ tài chính ngân hàng, đổi mới sáng tạo đều xếp vào hàng đầu thế giới.

"Việt Nam đánh giá rất cao những thành tựu của Liechtenstein; Việt Nam có rất nhiều nhu cầu để có thể nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của Liechtenstein”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng ghi nhận và hoan nghênh vai trò tích cực của Liechtenstein tại Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và giải quyết thách thức toàn cầu theo luật pháp quốc tế. Mong muốn tại cuộc hội đàm 2 bên trao đổi thực chất trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế, cũng như nhu cầu của mỗi nước.

Về phần mình, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị từ phía Việt Nam.

thu tuong le minh hung chu tri le don chinh thuc thu tuong cong quoc liechtenstein hinh anh 6

“Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chính phủ Liechtenstein tới Việt Nam, đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng trong việc xây dựng và củng cố quan hệ ngoại giao song phương bền chặt giữa hai nước. Qua đây tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liechtenstein ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất”, Thủ tướng Brigitte Haas nhấn mạnh.

Thủ tướng Brigitte Haas đánh giá cao chương trình làm việc phong phú và chu đáo, tạo cơ hội cho đoàn đại biểu tiếp xúc cấp cao, kết nối sâu rộng với đại diện chính phủ, giới doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam. Thủ tướng Brigitte Haas cũng bày tỏ hào hứng được tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

 

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam
Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10. Vào 10h30 sáng 18/10, Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam

Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10. Vào 10h30 sáng 18/10, Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ.

Chuyến thăm Bỉ và EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa quan hệ Việt Nam - EU và Bỉ sang trang mới
Chuyến thăm Bỉ và EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa quan hệ Việt Nam - EU và Bỉ sang trang mới

VOV.VN - Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi sau hơn một thập kỷ, người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ.

Chuyến thăm Bỉ và EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa quan hệ Việt Nam - EU và Bỉ sang trang mới

Chuyến thăm Bỉ và EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa quan hệ Việt Nam - EU và Bỉ sang trang mới

VOV.VN - Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi sau hơn một thập kỷ, người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội