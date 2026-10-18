Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10.

Vào 10h30 sáng nay (18/10), lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ.

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Brigitte Haas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Công quốc Liechtenstein sang thăm chính thức Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Công quốc Liechtenstein và Việt Nam được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Brigitte Haas duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu 2 nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá tình hình quan hệ hợp tác song phương, trao đổi các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Công quốc Liechtenstein trong các lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng như tài chính, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA). Đây là thành quả thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và nỗ lực bền bỉ của các bên sau 14 năm với 21 phiên đàm phán.

Việc ký kết hai hiệp định hợp tác quan trọng trong dịp này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới đầy triển vọng, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai dân tộc, đồng thời củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam đánh giá rất cao những thành tựu phát triển vượt bậc của Liechtenstein. Tuy quy mô dân số và diện tích không lớn, nhưng Liechtenstein là một trong nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, có những thế mạnh vượt trội về công nghiệp chế biến chế tạo, về công nghệ cao, dịch vụ tài chính ngân hàng, đổi mới sáng tạo đều xếp vào hàng đầu thế giới.

"Việt Nam đánh giá rất cao những thành tựu của Liechtenstein; Việt Nam có rất nhiều nhu cầu để có thể nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của Liechtenstein”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng ghi nhận và hoan nghênh vai trò tích cực của Liechtenstein tại Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và giải quyết thách thức toàn cầu theo luật pháp quốc tế. Mong muốn tại cuộc hội đàm 2 bên trao đổi thực chất trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế, cũng như nhu cầu của mỗi nước.

Về phần mình, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị từ phía Việt Nam.

“Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chính phủ Liechtenstein tới Việt Nam, đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng trong việc xây dựng và củng cố quan hệ ngoại giao song phương bền chặt giữa hai nước. Qua đây tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liechtenstein ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất”, Thủ tướng Brigitte Haas nhấn mạnh.

Thủ tướng Brigitte Haas đánh giá cao chương trình làm việc phong phú và chu đáo, tạo cơ hội cho đoàn đại biểu tiếp xúc cấp cao, kết nối sâu rộng với đại diện chính phủ, giới doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam. Thủ tướng Brigitte Haas cũng bày tỏ hào hứng được tìm hiểu văn hóa Việt Nam.