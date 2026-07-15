Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Tóm tắt

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều nay (15/7), Đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

