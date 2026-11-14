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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thứ Bảy, 14:48, 14/11/2026
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VOV.VN - Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, vào lúc 14h30 (giờ địa phương), ngày 14/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Thủ đô Manila, Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan từ ngày 14 -17/11.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Manila, Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác, với tinh thần xuyên suốt là củng cố đoàn kết để tăng cường sức mạnh chung, thúc đẩy liên kết để nâng cao khả năng tự cường, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả.

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung vào ba ưu tiên:

Một là cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, tạo nền tảng chiến lược xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đồng thuận, thu hẹp khác biệt, đề cao các nguyên tắc nền tảng của ASEAN và luật pháp quốc tế, phát huy đối thoại và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của hiệp hội.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan từ ngày 14 -17/11.

Hai là tạo chuyển biến thực chất trong liên kết, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường của ASEAN. Trọng tâm là kết nối kinh tế, thương mại, hạ tầng và chuỗi cung ứng; tháo gỡ rào cản nội khối; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, củng cố nền tảng phát triển bền vững của khu vực.

Ba là làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với các đối tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển của ASEAN. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Me Kong - Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản là hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng ASEAN.

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Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Nhân dịp tham dự các hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế nhằm tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước, đối tác; thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, tháo gỡ các vướng mắc và mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác; qua đó kết hợp hiệu quả hoạt động đa phương với thúc đẩy quan hệ song phương, phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Lại Hoa/VOV
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