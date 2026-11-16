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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27

Thứ Hai, 19:06, 16/11/2026
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VOV.VN - Chiều 16/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27.

thu tuong le minh hung du hoi nghi cap cao asean - han quoc lan thu 27 hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27.

Các Nhà Lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động và hiệu quả. Trong năm đầu tiên triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2026 - 2030, hai bên đã xây dựng và triển khai 138 dự án, hoạt động hợp tác. Trong phạm vi trụ cột chính trị - an ninh, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến được đẩy mạnh.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ sáu và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ bảy của ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 226,1 tỷ USD, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 8,97 tỷ USD.

Về phương hướng thời gian tới, các nhà Lãnh đạo khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc 2026 - 2030, hướng tới những kết quả cụ thể. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong các cơ chế, khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt, đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh biển.

Về kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), phấn đấu cơ bản hoàn tất đàm phán trong năm 2027, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường kinh tế của cả hai bên.

Các nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác để tận dụng các cơ hội từ Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư và đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhân dịp này, ASEAN khẳng định ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hoà giải hướng tới hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, hành động vững chắc, sát cánh cùng ASEAN thực hiện hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng 2045, hướng tới xây dựng một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Hàn Quốc sẽ phối hợp với ASEAN triển khai các sáng kiến, chương trình hợp tác về phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo đảm an ninh biển, tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo, công nghiệp văn hoá và sáng tạo, đồng thời phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 300 tỷ USD mỗi năm.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Hàn Quốc vào năm 2029, Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất Hàn Quốc sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao kỷ niệm và lập Nhóm chuyên gia, nhân vật uy tín để nghiên cứu, đề xuất tầm nhìn và định hướng hợp tác cho hai bên trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá quan hệ ASEAN - Hàn Quốc đã trở thành một trong những quan hệ đối tác năng động, hiện đại và thực chất hàng đầu của ASEAN.

Thủ tướng đề nghị đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới của quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc; sớm hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định AKFTA trong năm 2027, đồng thời kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để hình thành mạng lưới nghiên cứu và phát triển ASEAN - Hàn Quốc, ưu tiên đào tạo chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, đồng thời đề nghị hợp tác nâng cao năng lực tự chủ về AI và thúc đẩy quản trị AI có trách nhiệm.

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Quang cảnh hội nghị

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc đồng hành với ASEAN trong triển khai Hiệp định khung DEFA, phát triển hạ tầng số an toàn, thúc đẩy thương mại số và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia kinh tế số.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác về năng lượng sạch và triển khai Lưới điện ASEAN, đồng thời kết nối Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) với Mạng lưới K-City của Hàn Quốc để phát triển đô thị xanh, thông minh.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về duy trì hòa bình, an ninh và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về an ninh mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Lại Hoa, Phạm Hà/VOV
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