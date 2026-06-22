https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/tiktok_thu_tuong_le_minh_hung_du_khoi_cong_3_du_an_nha_o_cho_thue_va_5_tuyen_metro_o_ha_noi.mp4

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 tuyến metro ở Hà Nội