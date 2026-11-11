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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ Tư, 11:08, 11/11/2026
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VOV.VN - Sáng 11/11, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị nhà trường tiên phong đào tạo nhân lực số, giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia và sớm hiện thực hóa mục tiêu vào top 100 đại học hàng đầu châu Á.

70 năm tiên phong đồng hành cùng đất nước, Đại học Kinh tế Quốc dân tiền thân là Trường Kinh tế Tài chính Trung ương thành lập ngày 25/1/1956. Qua 70 năm, Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định vị thế cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu và tư vấn chính sách hàng đầu cả nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Đến năm 2026, nhà trường đã đào tạo gần 290.000 cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; sở hữu mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp, nắm giữ nhiều cương vị trọng trách trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986, trường giữ vai trò tiên phong trong việc biên soạn hệ thống giáo trình kinh tế thị trường đầu tiên của Việt Nam, tham mưu nhiều quyết sách vĩ mô giúp kiểm soát lạm phát, tái cơ cấu kinh tế, hội nhập WTO cũng như định hướng kinh tế số, kinh tế xanh. Đến nay, nhà trường đã có 88 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế, xếp hạng 85 thế giới về tiêu chí tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026).

Diễn văn tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định: Đứng trên nền móng vững chắc của 70 năm truyền thống được tiếp sức bởi những chủ trương đột phá và nguồn lực ưu tiên của Đảng, Nhà nước, cùng với khát vọng được cống hiến, với lực lượng mạnh về chất, giàu bản lĩnh, đa dạng về lĩnh vực, Đại học Kinh tế Quốc dân sẵn sàng đóng góp thiết thực, tích cực cho đất nước trước vận hội phát triển mới.

Trong giai đoạn tới, Đại học Kinh tế Quốc dân xác định mục tiêu lọt vào top 100 đại học châu Á theo lĩnh vực thế mạnh và hơn thế nữa, trở thành đại học có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới, là trung tâm của hệ sinh thái phát triển bền vững, phụng sự sự phát triển của đất nước.

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PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026). 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Dịp này nhà trường cũng nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những đóng góp to lớn của Đại học Kinh tế Quốc dân cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bối cảnh kỷ nguyên mới, Thủ tướng giao nhà trường tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao, chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của đất nước, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học và tư vấn chính xác để giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại; Số hóa toàn diện quy trình vận hành; khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng Cơ sở 2 tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời nhà trường cần bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị cốt lõi "Trí tuệ-Đạo đức-Cống hiến" để khẳng định bản sắc và uy tín của nhà trường.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những đóng góp to lớn của Đại học Kinh tế Quốc dân cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, chặng đường 70 năm qua là rất đáng trân trọng và tự hào, nhưng hành trình phía trước đòi hỏi Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục khẳng định tầm vóc và sứ mệnh cao cả của mình.

"Với bề dày truyền thống và giá trị cốt lõi của mình; với nền tảng vững chắc đã được vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử; với trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học cùng niềm tin và khát vọng vươn lên của sinh viên, học viên, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có những bước tiến vượt bậc trong giai đoạn tới, sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam, một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng bày tỏ tin tưởng.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026).

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới, Thủ tướng chúc các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động cùng toàn thể sinh viên, học viên Đại học Kinh tế Quốc dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đáp từ chỉ đạo của Thủ tướng, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và cam kết toàn thể tập thể sư phạm nhà trường sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động trên tinh thần "6 rõ, 1 xuyên suốt", quyết tâm đưa Nhà trường trở thành trung tâm tri thức kinh tế - quản trị vươn tầm thế giới, phụng sự đắc lực cho sự phát triển của đất nước.  

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Thủ tướng Lê Minh Hưng viết lưu bút khi đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026).
Lại Hoa/VOV
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