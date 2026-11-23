Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại, thắp sáng niềm tin cho tương lai, nhắc nhở thế hệ hôm nay sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trong không khí trang trọng và xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng hoa và quà chúc mừng các đảng viên lão thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng

Trong đợt 7/11/2026, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 35 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng.

Xúc động nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Xuân Chúng, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

“Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của một người đảng viên cộng sản, tôi nguyện sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định lý tưởng của Đảng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, thế hệ trẻ, thế hệ đảng viên hôm nay với trí tuệ, sự năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến sẽ tiếp bước cha anh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng thành phố Hải Phòng và đất nước ngày càng hùng mạnh”, đảng viên Nguyễn Xuân Chúng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các đảng viên lão thành lời thăm hỏi ân cần, lòng tri ân sâu sắc. Thủ tướng khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng vô cùng cao quý, ghi nhận và tôn vinh trọn vẹn cả một quá trình cống hiến, phấn đấu và hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản; là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự của người cộng sản với lời thề son sắt dưới lá cờ vinh quang của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh uy tín và sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sự tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên; tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất người cách mạng kiên trung theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho Đảng trường tồn và phát triển.

Thủ tướng đề nghị, với vị trí chiến lược quan trọng, thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa; không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới tư duy, cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược (100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng

Thủ tướng cũng đề nghị TP. Hải Phòng kịp thời lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của các đảng viên lão thành; tiếp tục quan tâm chu đáo cả về vật chất và tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đảng viên cao tuổi.

“Tôi mong các cụ, các bác, các đồng chí với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho thế hệ trẻ về lý tưởng sống, niềm tin, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với quê hương, đất nước”, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống “Thành phố Cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của nhân dân, thành phố Hải Phòng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và với những cống hiến của các thế hệ đi trước.

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến tận nhà trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thành Ngọ tại phường Hải Dương và trao quà cho cụ Phạm Thị Chính (sinh năm 1949), thuộc diện neo đơn, thờ phụng liệt sĩ Phạm Trung Gang là em trai.