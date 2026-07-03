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VOV.VN - Sáng nay (2/7), dự và chủ trì Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện quân đội để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_thu_tuong_hien_dai_hoa_quan_doi_dap_ung_yeu_cau_tac_chien_trong_tinh_hinh_moi.m3u8
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Từ khóa
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hiện đại hóa quân đội đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới
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2026-07/tiktok_thu_tuong_hien_dai_hoa_quan_doi_dap_ung_yeu_cau_tac_chien_trong_tinh_hinh_moi.m3u8
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