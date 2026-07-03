Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hiện đại hóa quân đội đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay (2/7), dự và chủ trì Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện quân đội để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

