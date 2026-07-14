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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai

Thứ Ba, 09:05, 14/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (14/7), tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có diện tích trên 13.000 km2, quy mô kinh tế khoảng 143.000 tỷ đồng, với dân số gần 1,8 triệu người thuộc 33 dân tộc. Tốc độ tăng trưởng đạt 9,01% (đứng thứ 4 khu vực, thứ 15 toàn quốc). Thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%. Số dự án mới cấp chủ trương đầu tư tăng 31%. Lào Cai là một trong 06 địa phương đầu tiên triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân với tỷ lệ đạt 52%.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai 

Tập trung đầu tư hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú biên giới. Tỉnh Lào Cai cũng tiên phong ban hành Nghị quyết xây dựng “xã, phường không ma túy”, hiện đã có 57/99 xã, phường đạt và cơ bản đạt tiêu chí. Đến nay, tỉnh Lào Cai hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đạt 64% (đứng thứ 3 cả nước). Là tỉnh đầu tiên ban hành tiêu chí và triển khai mô hình “thôn số”, “thôn thông minh”.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai cũng bày tỏ khó khăn như: quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng giao thông và hạ tầng số chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, và có sự chênh lệch phát triển giữa các vùng. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành xem xét một số nội dung đặc biệt quan trọng: áp dụng cơ chế đặc thù phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch; đẩy nhanh tiến độ thủ tục khởi công Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đầu tư xây dựng hệ thống kè biên giới; và triển khai Dự án khắc phục ngập úng ven sông Hồng khu vực trung tâm để bảo vệ an toàn cho khoảng 11.000 hộ dân.

Tỉnh Lào Cai cam kết trước Thủ tướng sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10,5% - 11% trong năm 2026, xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai:

thu tuong le minh hung lam viec voi ban thuong vu tinh uy lao cai hinh anh 2
thu tuong le minh hung lam viec voi ban thuong vu tinh uy lao cai hinh anh 3
thu tuong le minh hung lam viec voi ban thuong vu tinh uy lao cai hinh anh 4
Lại Hoa/VOV
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