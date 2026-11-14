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Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thứ Bảy, 11:16, 14/11/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 - 17/11.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. - Chủ tịch ASEAN năm 2026, vào lúc 10h30 sáng nay (14/11), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Quốc tế Nội Bài lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 - 17/11.

thu tuong le minh hung len duong tham du hoi nghi cap cao asean lan thu 49 hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tập trung vào các định hướng lớn nhằm cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược của ASEAN; thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tăng tính gắn kết và bổ trợ giữa các cam kết, sáng kiến và các trụ cột hợp tác. Củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, phát huy các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển.

Trong phiên toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ đánh giá tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, chú trọng các vấn đề thiết thực như bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác (+1), ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS), các nhà lãnh đạo sẽ rà soát tình hình quan hệ, đề ra định hướng hợp tác trong giai đoạn tới cũng như thảo luận về bối cảnh khu vực và toàn cầu.

Dự kiến, hội nghị lần này sẽ thông qua khoảng 33 văn kiện quan trọng. Đáng chú ý là các tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về: quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn; thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI); nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực.

Đặc biệt, hội nghị dự kiến thông qua Tuyên bố về nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp - một sáng kiến do Việt Nam đề xuất, cùng nhiều văn kiện hợp tác quan trọng khác với các đối tác +1, ASEAN+3 và EAS.

Lại Hoa/VOV
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