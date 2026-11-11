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Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Thứ Tư, 15:23, 11/11/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11/2026.

thu tuong le minh hung se du hoi nghi cap cao asean tai philippines hinh anh 1
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: chinhphu.vn

Sau 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp thực chất vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; góp phần củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường và vị thế của ASEAN.

Việt Nam đã chủ động đề xuất, thúc đẩy nhiều sáng kiến thiết thực, khẳng định vị thế và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN, nổi bật là các định hướng, biện pháp chiến lược và toàn diện về nâng cao năng lực ứng phó với thách thức của ASEAN được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất tại HNCC ASEAN lần thứ 48 (tháng 5/2026).

Quan hệ song phương của Việt Nam với các nước ASEAN cũng ngày càng đi vào chiều sâu, tin cậy, thực chất, nhất là thông qua các hoạt động đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Quan hệ song phương của Việt Nam với tất cả các đối tác chủ chốt của ASEAN như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand tiếp tục phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Đây là dịp quan trọng để Việt Nam tăng cường tham vấn, phối hợp, củng cố quan hệ song phương với các nước và đóng góp cho các mục tiêu phát triển chung của ASEAN.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

VOV.VN - Sáng 11/11, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị nhà trường tiên phong đào tạo nhân lực số, giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia và sớm hiện thực hóa mục tiêu vào top 100 đại học hàng đầu châu Á.

Lại Hoa/VOV
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