Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp đến tận giường bệnh thăm hỏi tình hình sức khỏe và lắng nghe báo cáo từ đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp điều trị cho các nạn nhân. Ân cần động viên người bệnh, Thủ tướng mong muốn các nạn nhân giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị để sớm bình phục và ổn định lại cuộc sống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ nổ khí gas nghiêm trọng xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP. Hà Nội, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Thủ tướng trò chuyện với người nhà các nạn nhân đang túc trực chăm sóc tại bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát, lo âu mà các gia đình đang phải trải qua sau sự cố bất ngờ. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn sát cánh, dành sự quan tâm đặc biệt và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời đề nghị thân nhân người bệnh phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y, bác sĩ, giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người thân trong quá trình điều trị.

Thủ tướng đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo hai bệnh viện cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin và các ca cấp cứu từ hiện trường vụ nổ khí ga, các đơn vị 2 bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động tối đa đội ngũ y, bác sĩ giỏi cùng trang thiết bị hiện đại để phân loại, hội chẩn và điều trị tích cực cho người bệnh.

Thủ tướng tại Đại học Y Hà Nội

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phản ứng nhanh nhạy và nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ hai bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo dồn toàn lực, tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, vật tư y tế tốt nhất để cứu chữa cho các nạn nhân, hạn chế thấp nhất di chứng về sau.

Thủ tướng thăm hỏi người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bên cạnh công tác y tế, Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần cho gia đình các nạn nhân, đặc biệt là gia đình có người tử vong; đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí ga, rà soát và siết chặt công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn, không để xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.