Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang là nơi yên nghỉ của 1.972 liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể. Trước tượng đài Tổ quốc ghi công, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta, nhiều đơn vị bộ đội chủ lực cùng các đơn vị bộ đội địa phương đã trực tiếp tham gia chiến đấu vô cùng ác liệt và gian khổ tại Mặt trận Vị Xuyên. Với quyết tâm "Một tấc không đi, một li không rời" và ý chí kiên cường "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng.

Chiến thắng vẻ vang ấy phải đổi bằng những tổn thất, mất mát vô cùng đau thương. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã nằm lại với đất mẹ thân yêu. Những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi sâu đậm vào lịch sử dân tộc, mãi mãi là niềm tự hào trong tâm trí của mỗi thế hệ người dân và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong giờ phút thiêng liêng và đầy xúc động, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình tri ân sâu sắc, thành tâm cầu nguyện cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được yên giấc ngàn thu; phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, đất nước mãi mãi thanh bình, thịnh vượng, dân tộc Việt Nam phát triển cường thịnh và trường tồn. Đoàn đại biểu nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, nguyện chung sức đồng lòng, tiếp nối truyền thống vinh quang, vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.