Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Tóm tắt

VOV.VN - Cuối buổi chiều nay (15/7), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong các nội dung buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Thủ tướng vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm dựa trên đúng tính chất vi phạm.

