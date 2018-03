Thủ tướng New Zealand chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Sau hội đàm, trưa 13/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chủ trì tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thủ tướng New Zealand bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước nâng lên tầm cao mới thời gian tới.

Bà Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ thương mại hai chiều đạt 1,7 tỷ USD vào năm ngoái; các hoạt động ngoại giao đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về du lịch, thúc đẩy ngoại giao nhân dân. Với nhiều thanh niên Việt Nam sang học tập tại New Zealand, bà Thủ tướng bày tỏ tin tưởng điều này sẽ tạo đà để mở rộng quan hệ hai nước ra nhiều lĩnh vực.

“Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu với đối tác Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng và chiến lược. Đặc biệt là trong các hiệp định về chiến lược ngoại giao giữa hai nước cũng như các hiệp định đa phương, cả các hiệp định đã ký kết và thương thảo, trong đó có CPTPP, các hiệp định giữa ASEAN với New Zealand. Tôi hy vọng theo đà này sẽ thực hiện được nhiều mục tiêu mới, nhất là thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết về thương mại và giáo dục”, bà Thủ tướng nói.

Phát biểu tại buổi tiệc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu to lớn và nổi bật của New Zealand, đặc biệt những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Jacinda Ardern. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất của khối OECD đã được New Zealand xác lập và đặc biệt là sự tích cực hội nhập và phát triển hiện đại trong khi vẫn duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo.

“Bà Thủ tướng và tôi đã có cuộc hội đàm hết sức thành công. Hai bên vui mừng nhận thấy rằng từ khi thiết lập đối tác toàn diện 2009, quan hệ Việt Nam – New Zealand ngày càng đơm hóa kết trái, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng tăng với nhiều chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC của Thủ tướng Jacinda Ardern. Tại đây Bà đã có bài phát biểu quan trọng góp phần vào thành công của Hội nghị. Và ngày hôm nay chúng ta vui mừng hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có lợi thế.”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Nhấn mạnh việc gần đây nhất hai nước đã hợp tác tốt trong đàm phán ký Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Thủ tướng cho rằng, đây là cơ hội to lớn cho phát triển kinh tế và tạo tiền đề nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian sớm nhất./. Ảnh: New Zealand đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với nghi thức đặc biệt VOV.VN - Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tiến hành nghi thức lễ đón của thổ dân Maori, tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand. Clip: Người Maori biểu diễn tại lễ đón Thủ tướng ở New Zealand VOV.VN -Thủ tướng và Phu nhân chứng kiến nghi thức lễ đón của thổ dân Maori, tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand. Tuyên bố chung Việt Nam - New Zealand VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo...