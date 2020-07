Thủ tướng: Ngành Kiểm sát là công cụ sắc bén trong phát hiện tham nhũng

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI.

Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Cùng dự tại điểm đầu Hà Nội có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, bộ, ngành…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu thăm Phòng truyền thống về ngành Kiểm sát.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, quy định Viện tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố nhà nước, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Đây cũng là cơ sở pháp lý đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân".

Những đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng cũng đánh giá cao ngành Kiểm sát đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, tạo được chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhất là trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và xây dựng ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Những đóng góp của ngành Kiểm sát là rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân. Theo Thủ tướng, Viện kiểm sát các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật với hàng trăm nghìn vụ án hình sự, với hàng trăm nghìn bị can. Trước tình hình vi phạm và tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp; quy mô và tính chất tội phạm ngày càng gia tăng, nghiêm trọng hơn, hậu quả nặng nề hơn, toàn ngành đã đổi mới tư duy, tổ chức bộ máy và biện pháp công tác, đấu tranh ngày càng hiệu quả đối với các tội phạm, kể cả tội phạm phi truyền thống như: Tội phạm công nghệ cao, tội phạm tài chính - chứng khoán, tội phạm môi trường, tội phạm có yêu tố nước ngoài... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân, tạo lập môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng cũng đánh giá, ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt trọng trách bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có nhiều biện pháp thiết thực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao và Ban Nội chính Trung ương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp tố tụng; đẩy nhanh tiên độ, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Nêu bối cảnh thế giới và trong nước, những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Thủ tướng đề nghị ngành kiểm sát cần thực hiện tốt chức năng Hiến định là thực hành quyền công tố và kiếm sát hoạt động tư pháp. Theo đó, Thủ tướng đề nghị ngành Kiểm sát bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao về lĩnh vực tư pháp, góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, đồng thời nắm chắc tình hình khu vực và thế giới, diễn biến tội phạm, vi phạm; cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát cần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế. Thực hiện hiệu lực, hiệu quả chức năng thực hiện quyền công tố và hoạt động tư pháp của Viện KSND. Đây là trách nhiệm chính trị của ngành Kiểm sát trước Đảng, trước Nhà nước; là hoạt động bảo đảm tính tuân thủ Hiến pháp trong hoạt động tư pháp.

"Viện KSND phải thực sự là công cụ sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh, phát hiện tội phạm tham nhũng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ củng cố niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát huy trách nhiệm, hiệu quả của Viện KSND tối cao, bảo đảm thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, góp phần làm trong sạch hoạt động tư pháp" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành Kiểm sát nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; nâng cao trách nhiệm công tố, bảo đảm công tố phải gắn liền với hoạt động điều tra; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp với các cơ quan xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm rọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, các vụ khiếu kiện đông người, các điểm nóng giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội. Tập trung giải quyết tốt, kịp thời các vụ việc vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, theo dõi.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng đàm phán ký kết các thỏa thuận quốc tế về tương trợ tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và bồi dưỡng năng lực, thực thi pháp luật cho đội ngũ kiểm sát viên; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực, phong phú và hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành.

Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Thủ tướng cho biết, khi còn sống, Chủ tịch HCM rất chú trọng đến việc xây dựng bộ máy các cơ quan tư pháp, xác định đây là cơ quan trọng yếu của chế độ ta; coi phát triển tư pháp là cơ sở đế xã hội phát triển. Người nói “Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội có tốt thì người dân mới có thể có được hệ thống pháp luật bảo vệ. Ngành Kiểm sát rất vinh dự và tự hào được Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo sâu sát toàn diện từ việc xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức, cử nhân sự lãnh đạo đến việc đặt ra những yếu cầu cụ thể đối với người cán bộ kiểm sát như công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn; giầu sang không thể quyến rũ; nghèo khó không thể chuyển lay ....”.

Nhắc lại những lời dạy còn nguyên giá trị đó của Bác Hồ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là nguồn động viên lớn lao, định hướng hành động cho mỗi cán bộ công chức kiểm sát viên nâng cao bản lĩnh, ý chí đấu tranh với sai phạm và tội phạm, bảo vệ pháp luật bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất, vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; xây dựng ngành kiểm sát thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Kiểm sát nhân dân; Huân chương lao động hạng Nhất cho ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao./.