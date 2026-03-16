Thủ tướng: Nghiêm cấm găm hàng, trục lợi, gây rối loạn thị trường xăng dầu

Thứ Hai, 21:19, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong mọi trường hợp; nghiêm cấm găm hàng, trục lợi, gây rối loạn thị trường xăng dầu.

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh cuộc họp

Nhấn mạnh dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu điều hành giá xăng dầu theo thị trường và Nhà nước điều tiết; thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; bảo đảm và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20/3. Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng, Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể, rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan và phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các biện pháp quản lý, bình ổn giá xăng dầu. Các thành viên Chính phủ khẩn trương cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 36 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 về nội dung liên quan đến vấn đề điều hành xăng dầu để sớm ban hành.

Các đại biểu tham dự

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Lại Hoa/VOV
Thủ tướng bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031
VOV.VN - Sau khi tìm hiểu danh sách ứng cử viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân theo đúng quy định.

Thủ tướng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
VOV.VN - Chiều 14/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
VOV.VN - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

