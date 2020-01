Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại TP Đà Nẵng

Sáng nay 25/1 (Mồng 1 Tết Canh Tý), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng; thăm và nói chuyện với lãnh đạo phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Cùng đi có ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng duyệt đội danh dự.

Thay mặt các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP cho biết, năm qua, các lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, an ninh biên giới biển. Ông Vũ Xuân Viên khẳng định, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng thành phố 4 an, bảo vệ tốt các sự kiện hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Đà Nẵng...